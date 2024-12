Aufzugnotruf & KI: Innovation für das Facility Management

Im Aufzug stecken zu bleiben, löst bei vielen Angst und Unbehagen aus. Versteht man dann die Sprache des Aufzugnotrufservice nicht, macht es die Situation noch schlimmer. Die Lösung: Der Multilinguale Aufzugnotrufservice von Bosch Service Solutions. Ein KI-basierter Sprachbot übersetzt das Gespräch zwischen der eingeschlossenen Person und der Notrufleitstelle in Echtzeit. Für internationale Besucher von unschätzbarem Wert – in medizinischen Notfällen vielleicht sogar entscheidend. In sechs Sprachen verfügbar, kann der Service einfach eingebunden werden: Aufzugbetreibende benötigen in der Regel keine Umrüstung oder Investition in die Aufzugtechnik.01

Die Vorteile:

Effiziente Live-Übersetzung

Keine Umbaumaßnahmen notwendig

Ideal für Orte mit internationalen Besucheraufkommen, wie Flughäfen, Kliniken, Bahnhöfen, Bürogebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Erfahren Sie mehr unter bosch-elevatorcloud.com