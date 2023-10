Am 22./23. April 2024 findet bereits zum zwölften Mal die Bundesfachtagung Betreiberverantwortung statt. Austragungsort ist wie in den Jahren zuvor das Esperanto Kongress und Kulturzentrum in Fulda. Das bewährte Team von Rödl & Partner unter Leitung von Ulrich Glauche arbeitet dafür derzeit das Programm aus. Sie können sich jedoch schon jetzt zum Early-Bird-Tarif anmelden und sich so frühzeitig ihren Platz und auch Ihr Hotelzimmer im Esperanto zu Sonderkonditionen sichern.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie unter:

www.facility-manager.de/betreiberverantwortung/

Unternehmen, die sich an der begleitenden Fachausstellung beteiligen wollen, finden die Ausstellerinformationen hier.