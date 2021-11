Whitepaper: Brandschutz der Zukunft

By

Digitalisierung, Innovationen und verändertes Sicherheitsbedürfnis – wie können neue Technologien den Brandschutz schon jetzt, aber auch in Zukunft verändern? Im neuen Whitepaper von Bosch Energy and Building Solutions erfahren Sie auf 25 Seiten, welches Potenzial in den Gebäuden und Sicherheitslandschaften von morgen steckt und können prüfen, ob Ihr aktueller Brandschutz zukunftstauglich ist.

Diese Themen werden unter anderem im Whitepaper behandelt:

Warum Sensoren die Zukunft sicherer machen

Von Digitalisierung bis Artificial Intelligence of Things: neue Technologien für den Brandschutz

Welche Eigenschaften zeichnen den Brandschutz der Zukunft aus und welche Aufgabenstellungen kann er lösen?

Intelligente Brandschutzlösungen für die verschiedenen Brandschutzphasen

Normen im Wandel: Wie das neue europäische Rahmenwerk für den Fernzugriff die Dienstleistungsqualität verbessert

Ist Ihr aktuelles Brandschutzkonzept zukunftstauglich? Ein Fragenkatalog zur Selbstkontrolle

