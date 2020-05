Sicherheit in der Krise: Zutritt-Kompendium 2020

Derzeit befindet sich die Welt im Krisenmodus und wir sehnen uns verstärkt nach Sicherheit. Es ist noch nicht abzusehen, wie schnell sich die Wirtschaft erholen, wie lange die Maskenpflicht andauern oder wann es einen Impfstoff geben wird.

Doch in unserem „Zutritt-Kompendium 2020“ möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Gebäude zu schützen. Experten aus der Branche helfen Ihnen mit Grundlagen, wie Sie das Projekt Zutrittssteuerung angehen und in Ihre Gebäudeautomation integrieren können. Eine passende Zutrittslösung ist abhängig von Ihren individuellen Anforderungen an ein Sicherheitskonzept. Welches System eignet sich für Sie? Der Facility Manager liefert Antworten.

Das Zutritt-Kompendium liegt Abonnenten von Der Facility Manager in Ausgabe 6/2020 bei. Alternativ können Sie das Sonderheft hier kostenlos downloaden:

www.facility-manager.de/downloads/sonderheft-zutritt-kompendium-2020