Alarmierung oder Evakuierung – mit ACTIGY® richtig reagieren, wenn es schnell gehen muss.

Über 600.000 Gewaltdelikte pro Jahr allein in Deutschland sprechen für sich und die Tendenz ist steigend. Bürokomplexe, Einkaufszentren, Schulen, Universitäten oder Behörden – überall, wo Parteienverkehr herrscht oder größere Menschenmassen zusammenkommen, nimmt das Risiko zu, in Gefahrensituationen zu geraten.

Wenn still alarmiert werden muss oder große Komplexe geräumt werden müssen, ist sicheres und geplantes Handeln gefragt. Denn unkoordinierte Evakuierungen führen zu Panik oder sogar Kollateralschäden. Sachwerte werden zerstört, Menschen werden verletzt und im schlimmsten Fall bei einer Evakuierung getötet.

Das Unternehmen Aspiria Informationstechnologie GmbH hat exakt für diese Anforderungen den ACTIGY®-Button entwickelt. ACTIGY® ermöglicht im Zusammenspiel mit einem zentralen Server eine reibungslose, vorab geplante Alarmierung oder Evakuierung. ACTIGY® integriert sich ohne weitere Verkabelung und Baumaßnahmen in die vorhandene IT-Infrastruktur und Drittsysteme.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Action-Button nutzt nicht nur die vorhandene PoE-Infrastruktur, sondern bietet darüber hinaus eine zentrale und übersichtliche Software-Oberfläche für die Inbetriebnahme, die Verwaltung und das Monitoring. Der betriebsfähige Zustand jedes installierten ACTIGY® Buttons wird also kontinuierlich vom zentralen Serversystem überwacht. Ausfälle werden umgehend erkannt und dem Administrator signalisiert. Der Datenaustausch mit dem zentralen Serversystem ist selbstverständlich hochsicher verschlüsselt.

Eine integrierte Schnittstelle ermöglicht ACTIGY® das Aufschalten an einem potentialfreien Kontakt und das Betreiben mittels handelsüblicher Taster. Der ACTIGY® Button stellt darüber hinaus den Anschluss weiterer zertifizierter Komponenten wie z. B. RFID Reader, Fußschalter, Sensoren, Detektoren zur Verfügung.

Die Entwicklung des ACTIGY® Buttons ist eine konsequente Erweiterung der langjährigen Erfahrung im Bereich Emergency Calling, Evakuierung und Notfallmanagement im Bereich großer Cisco VoIP Installationen. Mit Partnern wie der Deutschen Telekom, der BT Group und Vodafone gelingt es, Sicherheit kostengünstig dort zu installieren, wo sie benötigt wird – ohne zusätzliche Kabel und ohne zusätzliche Stromversorgung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://actigy.aspiria.com/