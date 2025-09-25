Kostenfalle vermeiden: Aufzüge rechtzeitig modernisieren

Als Facility Manager sind Sie verantwortlich für den reibungslosen Betrieb und die Wirtschaftlichkeit von Gebäuden und Anlagen. Dazu gehören auch die Aufzüge – eine Infrastruktur, die oft selbstverständlich genutzt wird, bis sie plötzlich zum Problem wird. Viele Anlagen laufen seit Jahrzehnten zuverlässig, doch irgendwann häufen sich Störungen. Reparaturen werden teurer, Ersatzteile sind schwer beschaffbar, die Nutzer beschweren sich. An diesem Punkt entscheidet professionelles Facility Management: Rechtzeitig handeln, bevor die Kostenfalle zuschnappt.

Warum die Modernisierung unvermeidbar wird

Aufzüge sind technische Systeme, deren Bauteile wie Steuerung, Türsysteme oder Antrieb einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Nach rund 20 Jahren nähern sie sich ihrem Lebensende und die Störanfälligkeit steigt deutlich. Gleichzeitig endet die Verfügbarkeit wichtiger Ersatzteile. Ab diesem Zeitpunkt ist ein wirtschaftlicher und sicherer Betrieb kaum noch gewährleistet. Wer nicht vorbereitet ist, riskiert Stillstände, hohe Reparaturkosten und unzufriedene Eigentümer und Mieter.

Hinzu kommt: Der Stand der Technik entwickelt sich kontinuierlich weiter. Steuerungen werden energieeffizienter, Antriebe leiser, Türen sicherer. Eine Modernisierung bedeutet deshalb nicht nur, Ausfälle zu verhindern, sondern auch den Betrieb nachhaltiger und zuverlässiger zu gestalten.

Die „Schachmatt-Situation“

Eine Aufzugsmodernisierung ist deshalb keine Frage des „Ob“, sondern nur des „Wann“. Facility Manager, die zu lange warten, geraten schnell in eine Schachmatt-Situation:

Teure Reparatur : Hohe Investitionen in ein altes System, das trotzdem störanfällig bleibt.

: Hohe Investitionen in ein altes System, das trotzdem störanfällig bleibt. Langwierige Modernisierung: Stillstand des Aufzugs über Wochen – mit massiven Folgen für Nutzerzufriedenheit, Betriebssicherheit und Gebäudelogistik.

Beides ist teuer, aufwendig und schadet der Servicequalität des Facility Managements.

Frühzeitig planen – drei Leitfragen

Vorausschauende Planung ist der Schlüssel. Wer frühzeitig den Modernisierungsbedarf erkennt, vermeidet Stresssituationen und Kostenfallen.

Hilfreich sind drei Leitfragen:

Welche Bedeutung hat der Aufzug für das Gebäude?

In einem Büro mit viel Besucheraufkommen oder einer Klinik mit Patientenbeförderung ist die Verfügbarkeit entscheidend.

Wie lange darf ein Aufzug ausfallen?

Ein mehrwöchiger Stillstand ist in den meisten Objekten nicht akzeptabel und muss vermieden werden.

Wann wird eine Reparatur unwirtschaftlich?

Spätestens, wenn Kosten in die Nähe des Restwerts der Anlage rücken, ist Handeln nötig.

Eine sicherheitstechnische Bewertung durch ein Fachunternehmen verschafft Klarheit. Sie zeigt Risiken auf, liefert Entscheidungsgrundlagen und bietet eine fundierte Grundlage für die Planung.

Facility Manager als Schnittstelle

Die Betreiber verfügen selten über tiefes technisches Wissen. Hier kommt der Facility Manager ins Spiel – als Schnittstelle zwischen Gebäudeeigentümern, Nutzern und technischen Dienstleistern. Indem Sie Modernisierungsthemen proaktiv ansprechen und in langfristige Instandhaltungspläne integrieren, sichern Sie den Werterhalt des Objekts und erhöhen die Betriebssicherheit.

Zudem können Facility Manager durch kluge Planung Synergien nutzen: Wird die Aufzugsmodernisierung beispielsweise mit weiteren Maßnahmen wie der Modernisierung der Heizungsanlage oder der Beleuchtung kombiniert, lassen sich Stillstandszeiten verkürzen und Investitionsbudgets effizienter einsetzen.

Fazit: Modernisierung aktiv gestalten

Aufzugsmodernisierung ist kein lästiges Pflichtprogramm, sondern ein strategisches Instrument für professionelles Facility Management. Wer Modernisierungen frühzeitig plant,

reduziert Kosten,

steigert die Energieeffizienz,

vermeidet ungeplante Ausfälle,

sichert die Zufriedenheit der Gebäudenutzer und

trägt zur Wertsteigerung der Immobilie bei.

Facility Manager, die das Thema im Blick behalten, verwandeln ein mögliches Problem in eine Chance – für Eigentümer, Nutzer und den reibungslosen Gebäudebetrieb gleichermaßen.

