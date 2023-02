In kleinen Nutzfahrzeugen alles unterbringen

Wie Unterflurlösungen aus Laderäumen Raumwunder machen

Handwerker, Hausmeister und andere Dienstleister haben auf der Suche nach dem passenden Nutzfahrzeug die Qual der Wahl. Es soll – vor allem im urbanen Raum – möglichst kompakt und wendig ausfallen und gleichzeitig den notwendigen Platz für alle Arbeitsutensilien und Werkzeuge bieten. Ein kleiner Kastenwagen hinterlässt da bei manch einem ein schlechtes Bauchgefühl: Ob sich darin wirklich alles für den Arbeitsalltag Wichtige verstauen lässt? Dabei definiert sich die nutzbare Kapazität eines Laderaums nicht über die bloßen Innenmaße. Passend eingerichtet können sich kleine Fahrzeuge als wesentlich praktischer und ergiebiger herausstellen als ein größeres Modell ohne organisierten Stauraum.

Das Geheimnis liegt in der Nutzung des ganzen zur Verfügung stehenden Volumens. Transportnutzfahrzeuge ohne Einrichtung verschenken den Großteil ihres Potenzials, wenn Sie nicht ausschließlich für die Beförderung raumfüllender Ladegüter genutzt werden. Oft genug sind die Laderäume aber nicht etwa mit hohen Paletten, sondern einer niedrigen Schicht herumliegender Werkzeuge und Materialien befüllt. Diese belegen zwar die Ladefläche, lassen aber keine sinnvolle Nutzung des vorhandenen Raums zu. Natürlich bringt jedes Gewerk andere Anforderungen mit sich. Eine darauf abgestimmte Einrichtung kann die Investition in ein größeres Fahrzeug und dessen Unterhalt sparen und ermöglicht gleichzeitig effizienteres Arbeiten und ein professionelles Erscheinungsbild.

Für die bestmögliche Raumnutzung in kleinen Fahrzeugen bieten sich insbesondere Unterflurlösungen an. Diese fungieren als doppelter Boden und erweitern als „zusätzliches Stockwerk“ die verfügbare Ladefläche. Sie enthalten je nach Konfiguration Schubladen, die die komplette Tiefe des Laderaums ausnutzen. Diese sind frei gestaltbar, etwa zur organisierten Aufbewahrung von Kleinteilen oder zur Aufnahme großer Arbeitsgeräte. Verbunden mit der Fahrzeugelektrik, stellen die Schubfächer eine 12-Volt-Anbindung zur Verfügung und versorgen so die Akkus von Laptops oder Messgeräten. Neben Schubladen ist der Platz in einem Unterflurmodul auch für an Führungsschienen gesicherte Euroboxen oder sperrige Utensilien wie Rohre und Leitern geeignet.

Die Oberseite der Module stellt die gewohnte Ladefläche des Fahrzeugs bereit. Die Einsatzzwecke sind entsprechend vielfältig: Elektriker sichern mit den vorhandenen Zurrpunkten beispielsweise zu installierende Geräte und Lampen. Handwerkern im SHK-Bereich bietet sich der Platz etwa für den Transport von Badezimmereinrichtung an. Die Fläche ist üblicherweise ausreichend groß, um ganze Europaletten mit Material aufzunehmen. Alternativ können hier Regalaufbauten mit weiteren Schubladen, Fächern oder Kofferaufnahmen montiert werden. Mit der entsprechenden Konfiguration ist das ganze Ordnungssystem bequem von außerhalb des Fahrzeugs zugänglich. So muss der Anwender nicht umständlich in den Laderaum hineinkrabbeln.

Die Bott GmbH & Co KG begleitet jeden Interessenten individuell und bedarfsgerecht bei der Planung einer solchen Einrichtung. In Abhängigkeit des Einsatzzwecks entsteht so in kurzer Zeit ein ideal maßgeschneidertes Fahrzeug, das alles aus dem vorhandenen Laderaum herausholt.

