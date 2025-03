CB 1 – Akkus sicher unterwegs laden

Die STIHL CB 1 Ladebox ist die ideale Lösung für den professionellen Einsatz in GaLaBau und Kommune. Bis zu acht AP-Akkus lassen sich darin sicher und komfortabel laden und transportieren – direkt auf dem Fahrzeug. Die Box kann mit dem mitgelieferten Montageset selbst flexibel unter oder auf der Pritsche, auf einem Pick-up oder Anhänger montiert werden. Die Akkus bleiben so stets an einem Ort und sind immer griffbereit. Das macht den Arbeitsalltag noch effizienter. Die Stromversorgung erfolgt über externe Einspeisung, beziehungsweise während der Fahrt über eine Steckdose am Fahrzeug oder mit einer mobilen Power Station wie STIHL PS 3000. Die CB 1 Ladebox ist spritzwassergeschützt (IPX4) und belüftet, um die Akkus optimal zu schützen.

Weitere Informationen zum Produkt unter: https://www.stihl.de