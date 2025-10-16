Regelmäßige Wartung: Dachrinnenreinigung & Gründachpflege

Die Dachrinnen Reinigungs Helden GmbH unterstützt Sie als zuverlässiger Partner bei der

regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, der Instandhaltung von Gründächern und weiteren Reinigungs- und Wartungsarbeiten rund um das Dach.

Wir sind auf die Abwicklung von Großkunden und Wartungsobjekten spezialisiert und arbeiten ausschließlich mit einem eigenem Team und einem Full-Service-Büro. Unsere Spezialität ist der flexible und kostengünstige Einsatz von Leiter- und Seilarbeit durch unser gut ausgebildetes Team – teure Gerüste und Hebebühnen gehören so der Vergangenheit an.

Dachrinnenreinigung

Verstopfte Dachrinnen führen zum Überlaufen und zu potenziellen Schäden im Gebäude durch unerwünschten Wassereintritt oder zunehmender Feuchtigkeit. Reparaturen an Dach, Fassade oder der Gebäudesubstanz können Sie teuer zu stehen kommen.

Die regelmäßige Reinigung der Dachrinnen ist eine kostengünstige und proaktive

Herangehensweise, Ihr Objekt instand zu halten und Schäden durch Vernachlässigung zu vermeiden. Ein regelmäßiges Wartungsintervall – je nach Objekt und umliegendem Baumbestand – schafft große Sicherheit mit geringen Kosten.

Gründachpflege

Gründächer sind ein wachsender Bestandteil nachhaltiger Gebäudekonzepte, häufig in Kombination mit Solaranlagen oder Lüftungstechnik. Damit sie langfristig funktionsfähig bleiben und etwaige Technik auf dem Dach nicht beschädigt wird, benötigen Gründächer jedoch kontinuierliche Pflege: Unkrautentfernung, Trimmen und/oder Nachsaat von Bewuchs und Kontrolle der Entwässerung sind essenzielle Teile der Pflege.

Wartung & Inspektion

Eine strukturierte Wartung dieser sensiblen Bereiche am Dach unterstützt die Instandhaltung Ihrer Objekte und vermeidet Notfälle und Schäden, die häufig durch Vernachlässigung entstehen. In Form eines Wartungsvertrages können die Kosten als Sonstige Betriebskosten geltend gemacht werden.

Je nach Objekt empfehlen wir Ihnen Wartungsintervall, Durchführungszeitraum sowie den Leistungsumfang. So können zum Beispiel im Zuge der regelmäßigen Dachrinnenreinigung auch eine Dachinspektion oder kleinere Reparaturarbeiten durchgeführt werden.

Nach jedem Wartungsdurchgang erhalten Sie ein Wartungsprotokoll, sowie eine Fotodokumentation der Arbeiten. Unser Full-Service-Büro unterstützt jeden Auftrag durch professionelle Vor- und Nachbereitung.

Unverbindliche Angebotsanforderung

Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot für Ihr Objekt. Mit Standorten in Berlin, Potsdam und Leipzig bedienen wir unsere Kunden vor Ort – bundesweite Aufträge können wir nach Absprache abwickeln.