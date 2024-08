DEXIOS – Ihr Copilot für moderne und sichere Zutrittskontrolle.

Entdecken Sie DEXIOS, die webbasierte Software, die komplexe Genehmigungsprozesse überflüssig macht. Automatisierte Workflows für die Autorisierung von Zutrittsprofilen sorgen zum Beispiel für lückenlose Transparenz.

Kennen Sie diesen Fall? Sie wechseln die Abteilung und benötigen neue Zutrittsrechte. Wer muss eigentlich alles gefragt werden?

Hier kommt DEXIOS ins Spiel, Ihr Copilot für Unternehmenssicherheit. Diese Software ermöglicht allen Verantwortlichen, die Zutrittskontrolle aktiv zu gestalten. Bei der ersten Einrichtung übernimmt DEXIOS die Basis-Zutrittsprofile aus der Organisationsstruktur des Unternehmens. Später passen die Teamverantwortlichen die Zutrittsrechte individuell an. Oder Mitarbeitende übernehmen selbst die Initiative und leiten die Anfrage direkt an die Vorgesetzten zur Genehmigung weiter. Besonders wichtig: Sämtliche Schritte werden dokumentiert. Administratoren können die Änderungen einsehen oder sich als Report zusenden lassen. Die Mitarbeitenden sehen auf ihrem Dashboard ihre freigeschalteten Funktionen. So überprüft der Wachdienst im Modul „Lageplan“ alle aktiven Zutrittskomponenten. Am Empfang zeigt das Dashboard alle Besucher des Tages. Mitarbeitende informieren sich im „Anwesenheitstableau“, z.B. welche Ersthelfer anwesend sind. DEXIOS sorgt mit Transparenz und Flexibilität für eine kontinuierliche Adaption des Sicherheitssystems.

Effizienz ist unverzichtbar in der Zutrittskontrolle.

Die Effizienz ist ein Schlüsselfaktor in der Zutrittskontrolle. Neben dem Basismodul Zutrittskontrolle bietet DEXIOS weitere funktionale Anwendungen, mit denen Sie Ihr individuelles Sicherheitssystem konfigurieren. Dazu gehören die Module Workflow, Lagepläne, Alarmierung, Besucherverwaltung oder Ausweisdruck, die Ihnen helfen, alle Sicherheitsaufgaben effizient zu erledigen.

Vernetzung der Zutrittskontrolle mit anderen Gewerken optimiert den Schutz

DEXIOS lässt sich über APIs mit anderen Anwendungen vernetzen, beispielsweise mit ERP- oder HR-Systemen. Die Verknüpfung der Zutrittskontrolle mit dem ERP-System spart Personal und reduziert Fehlerquellen. Aktuelle Personaldaten werden über eine API in die Zutrittskontrolle übernommen, manuelle Nacharbeiten entfallen. Das initiale Clustering der Zutrittsrechte kann über Rollenzuordnungen in Systemen wie SAP erfolgen. Änderungen wie Namens- oder Abteilungswechsel werden konsistent weitergegeben. Die Datenbank wird dabei datenschutzkonform gepflegt und Stammsätze von ausgeschiedenen Mitarbeitern werden gelöscht.

Neues Pay-per-Use-Modell sorgt für Kostentransparenz

Wissen Sie heute schon, welche Anforderungen morgen auf Sie zukommen? Wahrscheinlich nicht. Denn Ihr Unternehmen verändert sich, wächst oder bekommt neue Standorte. Damit Ihr Sicherheitssystem mit neuen Entwicklungen Schritt halten kann, ist es ratsam, eine flexible Lösung zu wählen. Die neue Abrechnungsoption Pay-per-Use hält die Anfangsinvestition niedrig und die Kosten orientieren sich an der tatsächlichen Nutzung der Software und der optionalen Module. So können Funktionen wie die optionale Besucherverwaltung dann aktiviert werden, wenn sie auch gebraucht werden.

Das neue Lizenzmodell ist kosteneffizient, da es die Investitionskosten niedrig hält. Das Pay-per-Use-Verfahren sorgt für eine niedrige Anfangsinvestition und transparente Kosten.

Um mehrere Anwendungen in der Unternehmensorganisation zu vernetzen, eignen sich multifunktionale Mitarbeiterausweise. Sie dienen nicht nur für die Zutrittskontrolle, sondern auch für weitere Anwendungen wie Zeiterfassung, Ladestationen, Follow-me-Printing, Werkzeugausgabe, das Öffnen von Schließfächern oder für das Bezahlen in der Kantine oder am Automaten.

Erfahren Sie mehr über die Zutrittskontrolle DEXIOS und treffen Sie das PCS Team vom 17. bis 20.09.2024 auf der Security Essen in Halle 3, Stand A22: www.pcs.com/termine

Oder informieren Sie über die PCS Lösungen auf unserem Youtube-Channel: