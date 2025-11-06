Donnerstag, 6. November 2025
Sauber, strukturiert, nachhaltig – Always the perfect bin

Ansicht auf mehrere verschiedene Arten und Größen von Abfallbehältern.
Bild: Durable

Ob Büro, Empfangsbereich oder Pausenraum – durchdachte Abfalllösungen machen den Unterschied. Das Sortiment von DURABLE bietet für jede Umgebung das passende System: von eleganten Design-Behältern über flexible Trennstationen bis hin zu robusten Lösungen für stark frequentierte Bereiche. Alle Produkte überzeugen durch hohe Materialqualität, klare Funktionalität und ein Design, das sich harmonisch ins Umfeld einfügt. So entstehen Arbeitswelten, in denen Ordnung leichtfällt, Prozesse reibungsloser laufen und Nachhaltigkeit selbstverständlich wird. Denn wer auf intelligente Systeme setzt, entlastet nicht nur das Team, sondern schafft eine Umgebung, die motiviert und Struktur schafft – ganz im Sinne von „Always the perfect bin“.
URL YouTube Video:https://www.youtube.com/watch?v=80iDmg72BBQ

 

 

 

Die Fachzeitschrift “Der Facility Manager” zeigt Lösungen für lebenszyklusorientierte Planung, Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen. Ziel von Facility Management ist es, ein optimales Umfeld für das Kerngeschäft zu schaffen, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, die Qualität zu steigern, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten. Mit fundierter Berichterstattung behandelt „Der Facility Manager“ das komplette Aufgabenspektrum des Facility Managements und gibt praxisbezogene Handlungsempfehlungen – auf der strategischen Ebene der Unternehmensorganisation genauso wie auf der operativen Ebene des Immobilien- und Liegenschaftsbetriebs mit dem technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement. In unserem Karriere-Portal für die FM-Branche, die Facility Jobbörse, finden Sie aktuelle Stellenangebote, Weiterbildungsangebote und vieles mehr.
“Der Facility Manager” ist eine Publikation der Sparte "Bau- und Immobilienzeitschriften" der Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH. Zum Portfolio gehören auch: CAFM-NEWS, industrieBAU, hotelbau, Apartment Community und Arbeitskreis Hotelimmobilien.

