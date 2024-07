Der EcoStruxure™ Panel Server ist das neue Ethernet-Gateway im Schaltschrank, um alle Betriebsmittel, Messgeräte und Sensoren über Modbus RTU und über Funk per integriertem Web-Server zu visualisieren und nahtlos an Steuerungen und Leittechnik per Modbus TCP anzubinden. Panel Server schaffen mit wenigen Klicks Transparenz in der Energieverteilung und machen jeden Schaltschrank zu einem einfach integrierbaren Baustein der Energiemanagementstrategie. Sie sind damit der Schlüssel zum Smart Panel 2.0.

Vorteile auf einen Blick:

Ethernet-Gateway

Für Funk-Teilnehmer + Modbus RTU Teilnehmer aller Hersteller

Integrierter Webserver

Automatische Teilnehmererkennung

Webseiten zur Visualisierung Daten-Darstellung nach Medien, Zonen und Messgerätetypen

Standardisierter Datenlogger und Energieserver gemäß IEC 62974-1

Echtzeitalarme und -datenerfassung