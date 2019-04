Mit Herz und Verstand das Unternehmen stärken

Das Thema Zusammenarbeit steht bereits seit Jahren im Fokus von Unternehmen und führt zu massiven Investitionen in Technologien, die Verbesserungen in diesem Bereich versprechen. Prognosen zufolge soll der Markt für Kollaborationssoftware im Jahr 2019 auf fast 9 Millionen Dollar anwachsen, Tendenz steigend.

Diese Investitionen ergeben Sinn. Kollaboration am Arbeitsplatz bringt verschiedene Perspektiven, Meinungen und Vorschläge hervor und ist eine der Hauptvoraussetzungen für effektive, leistungsfähige Teams, die das Unternehmen voran bringen. Zusätzlich versprechen mehr und mehr dedizierte Apps Zusammenarbeit zu ermöglichen und zu erleichtern.

In dem Bemühen, alles und jeden auf sämtlichen Geräten möglichst schnell miteinander zu verbinden, kommt jedoch ein wichtiger Aspekt der Kollaboration oft zu kurz: die persönliche Zusammenarbeit.

Entscheidungsträger auf der Vostandsetage wissen, dass sich persönliche Zusammenarbeit direkt auf Kreativität, Produktivität und Zufriedenheit am Arbeitsplatz auswirken. Menschen sind soziale Wesen, und die beste Möglichkeit zum Aufbau einer Beziehung zwischen Kollegen ist die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Unternehmen wie Google und Apple sind sich dessen bewusst und investieren in Arbeitsumgebungen, die Kommunikation und Kollaboration gezielt fördern.

Persönlicher Kontakt in einer Arbeitsumgebung für Zusammenarbeit

Persönliche Zusammenarbeit ist gut für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter. Ärzte von der School of Medicine, der Universität Stanford, fanden heraus, dass unser Körper beim persönlichen Umgang das „Liebeshormon“ Oxytocin produziert. Infolgedessen wird Serotonin freigesetzt, welches dafür sorgt, dass wir uns glücklich fühlen. Sprich: Je mehr wir persönlich mit anderen zusammenarbeiten, desto wohler fühlen wir uns. Doch wie viel sollten Sie tatsächlich investieren?

Für die meisten Unternehmen geht es darum, Mitarbeiter und Technologie effektiv zusammenzubringen. Für viele alltägliche Aufgaben müssen Informationen allen zugänglich sein. Verstellbare Monitorarme positionieren solche Informationen dort, wo sie für alle deutlich und bequem sichtbar sind. Sie ermöglichen es schneller und flexibler zu arbeiten und erleichtern so die Kollaboration und den Austausch von Ideen. Studien zeigen, dass Mitarbeiter, die rundum durchdachte ergonomische Möbel richtig nutzen, im Durchschnitt 18 % produktiver sind.

Ob mehrere Monitore oder als Kombination mit einem Laptop – eine große Auswahl an konfigurierbaren Optionen für Schreibtisch- oder Wandmontage unterstützen eine mühelose und produktive Zusammenarbeit. Zudem erhöhen sie den Komfort, indem sie zur Bewegung anregen und so Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz fördern.

Große Geister denken gleich

Entscheidungsträger, die sich so eine Denkweise zu eigen machen und sie in der Praxis umsetzen, zeigen deutlich, welche Bedeutung eine zufriedene, effektive und engagierte Belegschaft für sie hat. Zusätzlich vermitteln sie Mitarbeitern, dass ihre Meinung gefragt ist und respektiert wird. Dies verbessert automatisch die Arbeitsmoral und erhöht die Motivation.

Eine Umfrage ergab, dass Mitarbeitermotivation heutzutage niedrig ist oder gar zurückgeht. Manager und Entscheidungsträger haben hier die Möglichkeit sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um dieses Problem anzugehen.

So können sie z.B. damit anfangen, offen darüber zu sprechen um dazu beizutragen, dass Arbeitnehmer der Teamarbeit einen höheren Stellenwert beimessen. Darüberhinaus hilft es dabei Ziele zu etablieren, die Zusammenarbeit fördern. Kollaboration wird dabei in einen Zusammenhang mit den Vorgaben gebracht und stellt so eine Maßeinheit für Verbesserungen dar.

Das Endergebnis sollte eine perfekte Kombination aus gemeinsam genutzten mentalen Ressourcen und angemessenen Technologien sein. Mit der richtigen Balance sind Sie auf einem guten Weg zu einer Arbeitsumgebung, die sich durch mehr Produktivität, Ausgeglichenheit und Motivation auszeichnet.

