ESG im Facility Management: Von der Strategie in die Praxis

ESG – Environmental, Social, Governance – ist in der Immobilien- und Facility-Management-Branche längst mehr als ein Schlagwort. Neue gesetzliche Anforderungen wie die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) verpflichten Unternehmen, Nachhaltigkeitskennzahlen detailliert offenzulegen. Für die Immobilienwirtschaft heißt das: ESG ist nicht nur eine regulatorische Pflicht, sondern ein entscheidender Faktor für Zukunftsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Reputation.

Facility-Management-Dienstleister übernehmen dabei eine Schlüsselrolle. Sie sind nah an den Gebäuden, den Prozessen und den Menschen. Operative Maßnahmen sind vielfältig: chemiefreie und ressourcenschonende Reinigung, der Einsatz von Robotik zur Entlastung der Mitarbeitenden, digitale Tools für die CO₂-Bilanzierung in Echtzeit, nachhaltige Lieferketten oder energetisch optimierte Prozesse im Gebäudebetrieb. Entscheidend ist, dass ESG-Ziele nicht nur in Strategiepapiere geschrieben werden, sondern im Alltag der Liegenschaften messbar umgesetzt werden.

Wie sich ESG-Strategien in konkrete Praxis überführen lassen, zeigt der aktuelle ESG-Kurzbericht 2024 von Geiger Facility Management. Das Unternehmen bezieht an allen Standorten 100 % Ökostrom und erzeugte im Berichtsjahr 474.375 kWh Strom aus eigenen Photovoltaikanlagen. 18,7 % der Fahrzeugflotte sind bereits elektrisch, parallel wird die Ladeinfrastruktur ausgebaut. Auch im sozialen Bereich wurden im Jahr 2024 über den Verein Sternenhimmel Allgäu e. V. wieder regionale Projekte gefördert. Seit Gründung sind es mittlerweile rund 600 Projekte mit insgesamt 800.000 Euro Fördergeldern.

Besonders hervorzuheben ist, dass das Unternehmen neben dem unternehmensbezogenen ESG-Reporting auch kunden- und objektspezifische ESG-Berichte erstellt. Damit können Immobilienbetreiber für jedes Objekt individuelle Kennzahlen zur Nachhaltigkeitsleistung abrufen – ein wichtiger Schritt zu mehr Transparenz und Vergleichbarkeit im Markt.

Die Erfahrungen zeigen: Nachhaltigkeit im Facility Management ist kein einmaliger Meilenstein, sondern ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. ESG wird so zu einem Weg, der aktiv gestaltet werden muss. Dienstleister wie Geiger FM zeigen, dass dieser Weg durch operative Exzellenz, Datenkompetenz und soziale Verantwortung erfolgreich beschritten werden kann – und damit ein Mehrwert für Kunden, Mitarbeitende und Gesellschaft entsteht.

