Hotmobil – wir liefern Ihre mobile Energie zuverlässig, schnell und fair

In modernen Gebäuden muss das Facility Management sowohl für die Beheizung als auch für die Klimatisierung die ständige Betriebssicherheit bei gleichzeitig optimaler Wirtschaftlichkeit sicherstellen. Hierbei sorgt HOTMOBIL für Wärme und Kälte in Notfällen, aber auch für planmäßige Umbaumaßnahmen unmittelbar in dem Anlagensystem und gilt seit 26 Jahren als Pionier der Branche.

Modernisieren ohne Unterbrechung der Wärmeversorgung

Moderne und energieeffiziente Heizungs- und Klimasysteme senken die Betriebskosten von Liegenschaften und vermieteten Objekten und bedeuten für gewerbliche Immobilien einen Wettbewerbsvorteil. HOTMOBIL liefert Ihnen dafür mobile Energie direkt vor Ort und schafft Ihnen so den nötigen Freiraum für Umbaumaßnahmen zur Aufwertung Ihrer Immobilienobjekte. Ohne Beeinträchtigungen für Bewohner, Mieter und Nutzer – auch im Sommer, wenn die Warmwasserversorgung nicht unterbrochen werden darf.

Wärme und Kälte in kürzester Zeit oder für längere Dauer direkt vor die Tür

Mit Notfällen kennt sich Hotmobil, Vermieter und Produzent von mobilen Energiezentralen, aus. Bei einer Heizungsstörung, auch am Wochenende oder an einem Feiertag. Bei einem Ausfall der Kühlung in einem Lagergebäude oder der Klimatisierung eines Rechenzentrums. Bei notwendigen Instandsetzungsarbeiten, die mehrere Tage dauern. Eine der elf HOTMOBIL Niederlassungen in der DACH-Region ist in kurzer Zeit mit mobiler Energie zur Stelle. Auch für Wochen oder Monate als Übergangslösung bei Sanierungen und bei erforderlicher Vorlaufzeit für Planung, Vergabe und Ausführung.

Mit zusätzlicher Garantie gegen Ausfälle versichert

HOTMOBIL liefert mobile Energiezentralen mit eigenem Fachpersonal, das die Aufstellung, den Anschluss an die Anlage im Gebäude und die Inbetriebnahme übernimmt. Bei uns schützen Sie Ihre Immobilie noch sicherer vor einem unvorhergesehenen Ausfall der Wärmeversorgung durch die HOTMOBIL Energie-Garantie. Diese Energie-Versicherung garantiert Ihrem Facility Management-Unternehmen innerhalb einer vertraglich vereinbarten Zeit die Bereitstellung mobiler Energie.

Rund um die Uhr alles im Blick

Bei Hotmobil steht neben den technischen Lösungen der optimale Kundenservice im Fokus, das stellt Hotmobil mit einer 24/7-Erreichbarkeit und eigenen Servicetechnikern sicher. Des Weiteren bietet Ihnen unsere digitale Fernüberwachung die Möglichkeit, alle Betriebsdaten Ihrer Energieanlagen ganz einfach und bequem via Computer, Tablet oder Smartphone jederzeit und von überall abzurufen. Aktuelle Betriebsdaten werden in Echtzeit, übersichtlich und nachvollziehbar dargestellt. So können Ausfälle, falls möglich mittels digitaler Fernsteuerung vermieden und behoben werden – das spart Zeit und Geld.

Erfolgsbeispiel aus der Praxis

Während einer ungeplanten Unterbrechung der Fernwärmeversorgung in Frankfurt Gravenbruch überbrücken mobile Heizanhänger von Hotmobil den Ausfall eines Fünf-Sterne-Hotels. Eine Verbindungsleitung zwischen dem Fernwärmenetz und der Heizungsanlage des Hotels musste kurzfristig aufgrund einer ungeplanten Störung unterbrochen werden.

Nach individueller Beratung lieferte Hotmobil bereits am nächsten Tag eine mobile Heizzentrale und eine mobile Tankanlage und nahmen diese in Betrieb. Die Heizzentrale im Anhänger mit einer Leistung von 950 Kilowatt und ein mobiler Heizöltank mit einem Volumen von 5.000 Litern wurden unauffällig und von den Gästen unbemerkt auf dem Hotelgelände platziert. Einige Tage später kam eine zweite mobile Heizzentrale mit einer Leistung von 350 Kilowatt für die Wärmeversorgung im Spa-Bereich zum Einsatz. Der Urlaub der Hotelgäste war somit gesichert.