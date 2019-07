Ihre Energieverteilung hat eine Menge zu berichten, lernen Sie den Berichterstatter kennen

Die Netzanalysatoren ION9000 kommen an den Schlüsselpunkten der Energieverteilung und zur Überwachung kritischer Lasten zum Einsatz. Sie bieten unvergleichliche Funktionalität, einschließlich Energiequalitätsanalysen gekoppelt mit höchster und marktführender Präzision für die Verbrauchserfassung, vielfältige Kommunikationsoptionen, Web-Kompatibilität und programmierbare Steuerfunktionen. Sie werden stand-alone, in Kombination mit EcoStruxure Power Monitoring Expert eingesetzt oder können ihre Betriebsdaten in marktübliche Visualisierungs- und SCADA-Systeme über diverse Kommunikationsmedien und -protokolle einbinden.

Die Netzanalysatoren der Serie ION9000 entsprechen den Messstandards IEC 62052/53 sowie IEC 61557-12. Das ION9000 liefert klare Aussagen zum Aufbau eines betrieblichen Energiemanagementsystems nach ISO 50001 oder Energieaudits nach EN 16247-1 und eindeutige Analysen zu Bewertung von Netzphänomenen hinsichtlich Ursache und Auswirkung.

Das PowerLogic ION9000 liefert die höchste Leistung, die Sie benötigen. Der modulare Aufbau, die flexible ION-Programmierbarkeit und die fortschrittliche Netzqualitätsanalyse machen es perfekt für Industriebetriebe, das Gesundheitswesen, für Rechenzentren und Energieversorger.

Mit Genauigkeitsklasse 0,1S ist das ION9000 das präziseste Messgerät auf dem Markt und erschließt signifikante neue Energieeinsparungen für einen innovativen Wettbewerbsvorteil.

Sein robustes Design und die Auswahl an hochpräzisen Komponenten sind ideal für die anspruchsvollsten Umgebungen.

Integrierte PQ

Entspricht den anerkannten Normen zur Überwachung der Netzqualität: IEC 61000-4-30

Klasse A, IEC 62586-1 / IEC 62586-2 sowie durch externe Laborzertifizierungen verifiziert. Die Verbindung über Webbrowser ermöglicht eine vollständige Netzqualitätsanalyse, die leicht lesbare Analyse entspricht den Normen EN 50160 und IEEE 519.

Patentierte Störrichtungserkennung, erweiterte Störschrieb-Erfassung (waveform) und High-Speed Effektivdatenerfassung für eine detaillierte Analyse jeder PQ-Störung in Ihrem elektrischen System runden das Angebot ab.

Intelligente Analyse



Das ION9000 wurde entwickelt, um erweiterte Diagnoseinformationen für die EcoStruxure-Power-Software zur Netzqualitätsanalyse und System-Forensik bereitzustellen.

Die grafische Ereignisanalyse macht es einfach, das Geschehene zu erkennen und liefert die notwendigen Kontextinformationen, um schnell Rückschlüsse auf Ursache und Wirkung zu ziehen. Genau zu wissen, was während eines Vorfalls passiert ist, ist entscheidend, um den normalen Betrieb so schnell und sicher wie möglich wiederherzustellen, und hilft, zukünftige Vorkommnisse ähnlicher Art zu minimieren

Investition in die Zukunft – Einzigartige, anpassungsfähige ION-Programmierbarkeit

Während jeder ION-Netzanalysator mit einer werkseitig konfigurierten Architektur ausgestattet ist, passt sich die legendäre, patentierte ION-Technologie auch leicht an Ihr elektrisches Netz an, wenn es dynamischer wird, wenn neue energieeffiziente Geräte installiert werden oder neue Vorschriften verabschiedet werden.

PowerLogic™ ION9000 – das weltweit präziseste und fortschrittlichste Messsystem für Netzqualität!

Mehr unter: www.se.com