Echt smart: So sieht das Immobilienmanagement der Zukunft aus

Veraltete Prozesse, nicht aufeinander abgestimmte Systeme und fehlende Schnittstellen kosten beim Immobilienmanagement Zeit, Nerven und Geld. Digitale Technologien und smarte Tools sind hier die Lösung. Sie helfen dabei, das Wesentliche im Blick zu behalten, ungenutzte Potenziale zu heben und Aufwand und Fehler zu reduzieren. Eigentümer und Verwaltungen werden entlastet, weil alle gesetzlichen, regulatorischen und Nachhaltigkeitsanforderungen berücksichtigt und die Prozessvorgaben aller Beteiligten beachtet werden.

Smart arbeiten: Längst keine Zukunftsvision mehr!

Bei der digitalisierten Immobilienverwaltung ist vieles möglich, zum Beispiel:

Daten werden schneller und effektiver analysiert.

Intelligente Tools analysieren den Energieverbrauch und die Instandhaltungskosten präzise und erkennen Einsparpotenziale, um Kosten wirksam zu senken.

Intelligente Tools analysieren den Energieverbrauch und die Instandhaltungskosten präzise und erkennen Einsparpotenziale, um Kosten wirksam zu senken. Der Papierverbrauch wird reduziert.

Digitalisierte Prozesse schonen Ressourcen, Budget und Personal. Beispielsweise wird weniger Papier verbraucht und der Aufwand für die Archivierung verringert.

Digitalisierte Prozesse schonen Ressourcen, Budget und Personal. Beispielsweise wird weniger Papier verbraucht und der Aufwand für die Archivierung verringert. Die Kommunikation wird optimiert.

Dank automatisierter Lösungen bleiben Vermieter und Verwalter im direkten Austausch mit den Mietern. Das Schadensmanagement wird optimiert, Feedback schnell und unkompliziert eingeholt.

Konflikte vermeiden mit digitalen, passgenauen Lösungen

Die Heizkostenabrechnung ist sicher der zeitintensivste und aufwendigste Teil der Immobilienverwaltung und führt zu den meisten Konflikten mit den Mieter. Mit modernen, passgenauen Lösungen lässt sich der Aufwand deutlich reduzieren – sowohl bei der Erstellung einer verlässlichen, transparenten und rechtlich korrekten Abrechnung als auch beim Management der Rückfragen.

Mehr Informationen zur ista Heizkostenabrechnung: https://www.ista.com/de/heizkostenabrechnung

Die folgenden Beispiele zeigen die Vielfalt der Herausforderungen.

HKVO im Blick – neue Pflichten für Wärmepumpen

Wie die Kosten für Heizung und Warmwasser korrekt auf die Mietparteien umgelegt werden, regelt die Heizkostenverordnung (HKVO). Seit dem 1. Oktober 2024 müssen auch die Betriebskosten von Wärmepumpen verbrauchsabhängig abgerechnet werden – wie bereits bei Gas oder Öl und auch bei Mehrfamilienhäusern. Die dafür benötigte Messtechnik muss bis zum 30. September 2025 nachgerüstet werden.

Weniger Aufwand dank Funktechnologie

Laut HKVO müssen die Mietparteien monatliche Verbrauchsinformationen erhalten – inklusive Angaben zum individuellen Wärme- und Warmwasserverbrauch, den Energieträgern und Durchschnittswerten. Bis zum 31. Dezember 2025 muss die dafür obligatorische, fernablesbare Messtechnik installiert worden sein. Das ist übrigens kein nutzloser Aufwand: Die Ablesedaten bilden die Grundlage für die monatlichen Verbrauchsinformationen.

Bei der automatisierten Erfassung, Fernablesung und verschlüsselten Datenübertragung steigert ista einfachSmart den Komfort für Vermieter und Verwalter. Terminabsprachen und Vor-Ort-Besuche gehören der Vergangenheit an. Die Übermittlung der Informationen lässt sich dann mit ista EcoTrend individuell gestalten – je nachdem, ob Eigentümer bzw. Verwaltung lediglich eine Daten-Schnittstelle benötigen oder ob ein Rundum-Sorglos-Service gefragt ist, bei dem auch die Übermittlung der Verbrauchsinformationen übernommen wird.

Mehr Transparenz schafft mehr Zeit fürs Wesentliche

Studien zeigen: 51 Prozent der Mieter würden – auch wegen des steigenden CO₂-Preises – sparsamer heizen, wenn sie über ihre aktuellen Verbrauchsdaten informiert wären. Wer weniger Energie verbraucht, trägt zur Senkung der CO₂-Emissionen bei. Das lohnt sich auch für Eigentümer und Verwalter. Eine günstige CO 2 -Bilanz beeinflusst nämlich die Einstufung einer Immobilie im Sinne des Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetzes. Gebäude und Wohnungen mit günstigen Betriebskosten sind außerdem auf dem Immobilien- und dem Mietermarkt deutlich attraktiver.

Transparenz ist also in jeder Hinsicht der Schlüssel zu einem bewussteren Energieverbrauchs- und Kostenmanagement. Smarte Tools und digitale Lösungen von ista sind dafür die ideale Lösung.

Mehr Informationen unter: www.ista.com/de/zukunft