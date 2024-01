Beleuchtungssanierung mit Lichtbandsystemen von Regiolux

Flexibel und 100 Prozent variabel durch maßgeschneiderte Lösungen, spitzenmäßig bei Lichtstrom und Effizienz, im Nu fehlerfrei montiert: Die Lichtbandsysteme SDT und SRT von Regiolux ermöglichen die effektive Beleuchtungssanierung mit hocheffizienter Lichttechnik – schnell, digital und smart, für alle spezifischen Anforderungen in Industrie, Logistik, Retail, Office und öffentlichen Gebäuden. SRT ist auch für Anwendungen mit sehr hohem Feuchtigkeits-, Staub- und Schmutzaufkommen geeignet sowie dort, wo erhöhte Brandschutzbestimmungen gelten. Herausragende Effizienzwerte und eine optimale Ausleuchtung sind bei Montagehöhen bis zu fünf Metern sichergestellt. Regiolux Lichtbandkonzepte sind so einfach wie smart: Mit nur einer Tragschiene lassen sich alle Anwendungen und Schutzarten realisieren. Schiene und Geräteträger sind wie aus dem Baukasten miteinander kombinierbar und sorgen so für zielgerichtete Lichtverteilungen, -lenkungen, -längen, -farben, -ausbeute bis 22.000 lm und Lichtmanagement.