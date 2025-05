Luftqualität sichern, Kosten nachhaltig senken – so geht’s

Die Luftverschmutzung in Innenräumen ist bis zu 5-mal höher als draußen, Energiekosten steigen und Regularien für nachhaltiges Gebäudemanagement werden verschärft. In dieser Situation geraten Facility Manager zunehmend unter Druck, Lösungen zu finden, die kosteneffizient und nachhaltig die benötigte Luftqualität sichern, um sowohl Menschen als auch empfindliche Güter wie Lebensmittel, Medikamente oder Halbleitertechnologie zu schützen.

Ein großer, aber oft übersehener Hebel für Gebäudeexperten, um Kosten und Umweltbelastung zu reduzieren: energieeffiziente Luftfilter. Erfahren Sie hier, wie Luftfilter Ihnen dabei helfen, Ihre Herausforderungen zu meistern und bei Ihren Kunden zu punkten.

Die Schlüsselrolle von Luftfiltern in RLT-Systemen

Luftfilter werden vielseitig eingesetzt. Sie filtern Zuluft, verhindern die Weiterverbreitung von Schadstoffen durch die Lüftungsanlage und unterstützen in speziellen Umgebungen wie Reinräumen die erforderliche Luftqualität.

Doch: Jeder Filter erhöht den Energiebedarf der RLT-Anlage, weil der Luftstrom, den der Ventilator erzeugt, einen größeren Widerstand überwinden muss. Heißt auch: Je leistungsstärker der Filter, desto höher der Energieaufwand.

In gewerblichen Gebäuden entfallen ca. 50 % des gesamten Energieverbrauchs auf die Lüftungsanlage – und davon 16 % auf die Luftfilter. Kein Wunder also, dass die Wahl des richtigen Filters einen enormen Unterschied macht.

Saubere Luft ja, aber bitte kostengünstig

Bei der Wahl des Filters spielt der Einkaufspreis häufig eine entscheidende Rolle. Doch aufgepasst: Laut Eurovent, dem europäischen Industrieverband für Innenraumklima (HVAC), Prozesskühlung und Lebensmittelkühlketten-Technologien, entfallen nur etwa 10 % der Gesamtbetriebskosten auf den Anschaffungspreis – und ca. 80 % auf den Energieverbrauch.

Ein günstig eingekaufter Filter mit niedriger Eurovent-Energieklasse kann in der Langzeitabrechnung somit ganz schön teuer werden. Ein A+ Filter hingegen spart im Vergleich bis zu 41 % Energie, wodurch er sich in kurzer Zeit amortisiert.

Wer als Facility Manager mit diesem Wissen im Sinne seiner Kunden die langfristig günstigere Option wählt, verschafft sich als vertrauensvoller und weitsichtiger Partner einen Vorteil.

Kosten und CO 2 -Ausstoß senken: zwei Fliegen mit einer Klappe

Die Nachfrage für energiesparende Filterlösungen ist in den letzten Jahren entsprechend stark gestiegen. Insbesondere in Einrichtungen, in denen Luftfilteranlagen 24/7 im Einsatz sind, machen sich die umstellungsbedingten Einsparungen schnell bemerkbar.

Doch Kostenreduktion ist nicht die einzige Motivation hinter dem Einsatz von A+ Filtern, sondern auch die stetige Debatte um mehr Umwelt- und Klimaschutz. Immer mehr Betriebe entscheiden sich für den Einsatz ressourcensparender Lösungen, um ihre CO 2 -Bilanz zu verbessern und sich auf etwaige Richtlinien seitens der Politik vorzubereiten, die mit „grünen“ Materialien allein nicht zu erfüllen wären.

Mit der Wahl energieeffizienter Luftfilterlösungen können Facility Manager also auch in Sachen Nachhaltigkeit bei ihren Kunden punkten und ihr Geschäft und ihre Immobilien zukunftssicher aufstellen.

Wissen rund um energieeffiziente Luftfiltration: MANN+HUMMEL

Zu wissen, was bei der Luftfiltration zählt, zahlt sich aus. Deshalb finden Sie auf der Website von MANN+HUMMEL praxisnahes Wissen und Tipps für Facility Manager: Effiziente Luftfiltration für Facility Manager.

MANN+HUMMEL arbeitet seit über 80 Jahren daran, die Welt sauberer zu machen. Mit 22.000 Filterexperten an 80 Standorten weltweit sind wir mit unseren Produkten und Services immer in Ihrer Nähe. Etwa mit unserer breiten Auswahl an hochklassigen, schnell lieferbaren A+ Filtern für nahezu jeden Einsatzbereich – ob für Bürogebäude, sensible Produktionsbetriebe oder das Gesundheitswesen.

Besuchen Sie unsere Website und überzeugen Sie sich selbst von MANN+HUMMEL, unseren Produkten und Lösungen!