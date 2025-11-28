Ein neues Kapitel im kommenden Jahr: Aus InCaTec Solution wird mavorest

Gemeinsam mit Ihnen schreiben wir ein neues Kapitel: Unter dem Namen mavorest starten wir ab dem 1. Januar 2026 in Richtung Zukunft. Als Software-Anbieter waren wir bislang als InCaTec Solution bekannt – wie bisher machen wir mit unserer bewährten Smart-Building-Plattform Axxerion Ihr Facility Management digitaler, vernetzter und vor allem zukunftsfähig.

Neues Jahr, neuer Name – bewährte Stärke

Der Jahreswechsel ist für uns nicht nur ein Kalendereintrag. Unser neuer Name, abgeleitet von „Maverick“, steht für unsere Haltung: Denkmuster hinterfragen, Prozesse neu denken, smarte Standards setzen.

Auch wenn wir uns umbenennen, bleibt unser Team genauso engagiert, unser Standort weiterhin in Münster, und auch unser Herzstück – Axxerion – ist unverändert ein Teil von uns.

Axxerion: Ihr smarter Begleiter für das Facility Management

Mit Axxerion bieten wir Ihnen eine vollständig webbasierte CAFM-Lösung, die als Software-as-a-Service (SaaS) bereitgestellt wird – das heißt: von überall bedienbar, ohne Installationen, mit automatischen Updates und sicherem Hosting.

Durch die leistungsstarke Workflow-Engine lassen sich Ihre Prozesse ganz nach Ihren individuellen Anforderungen abbilden, optimieren und automatisieren – ganz ohne Programmieraufwand.

Unsere Lösung ist modular aufgebaut, mit flexiblen Modulen, etwa für Instandhaltung, Flächenmanagement, Dokumentenmanagement, Zeiterfassung und mehr.

Der richtige Zeitpunkt für Ihre Digitalisierung

Der Dezember ist traditionell eine Phase der Vorfreude und der Planung. Während draußen die ersten Schneeflocken fallen und wir uns auf die letzten Wochen des Jahres vorbereiten, ist es auch ein guter Moment, um das kommende Jahr strategisch anzugehen.

Wollen Sie Ihre FM-Prozesse effizienter gestalten, Kosten transparenter machen oder Ihre Gebäude smarter betreiben? Dann ist jetzt die Gelegenheit, den Grundstein dafür zu legen.

Ihre persönliche Axxerion-Präsentation

Zum Start in den Dezember laden wir Sie ein: Buchen Sie mit uns eine kostenfreie, individuelle Präsentation von Axxerion. In diesem Termin zeigen wir Ihnen, wie unsere Smart-Building-Plattform Ihre aktuellen Herausforderungen meistern kann. Gemeinsam schauen wir, welche Module für Sie besonders relevant sind, wie Sie Ihre Workflows digitalisieren und Ihre nächste Jahresplanung mit Effizienz und Strategie angehen.

Kontaktieren können Sie uns ganz leicht hier: https://incatecsolution.de/kontakt/

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen das neue Jahr zu gestalten – unter neuem Namen, mit bewährter Kompetenz und großer Begeisterung.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit.