Der Schlüssel zum Erfolg im Facility Management ist Effizienz und Kontrolle. Die Abläufe im Gebäudebetrieb werden zunehmend komplexer und die Anforderungen an Sicherheit wachsen stetig. Das macht die Arbeit von Facility Managern entsprechend anspruchsvoll und für Betreiber teurer. Die Antwort auf diese neuen Herausforderungen ist die Gebäudeautomation und damit verbunden die Vernetzung aller Gebäudetechnologien. GEZE hat erkannt, was Facility Manager brauchen und bietet mit myGEZE Connectivity umfassende Lösungen an, mit denen automatische Türen und Fenster in das Gebäudemanagement integriert, überwacht und im Zusammenspiel mit anderen Gewerken gesteuert werden können.

Gebäudeautomation von GEZE – sicher vernetzt in jeder Situation

Durch myGEZE Control können automatische, auch herstellerfremde, Türen und Fenster vernetzt und in eine Gebäudeleittechnik integriert werden. Dank einer standardisierten BACnet-Projektierung ist das völlig unabhängig von Dienstleistern und vom eingesetzten Gebäudemanagement-Produkt möglich.

Mit 19 hat GEZE ein fortschrittliches Visualisierungssystem eingeführt, das als perfekte Erweiterung zu myGEZE Control entwickelt und optimiert wurde. Die Gebäudemanagement-Software ist eine ideale Visualisierungs- und Bedienoberfläche für alle angeschlossenen Systeme und bietet eine übersichtliche Darstellung aller relevanten Informationen des Gebäudebetriebs. myGEZE Visu macht ein zentrales Gefahrenmanagement möglich, das Facility Manager dabei unterstützt, in jeder Situation sicher, schnell und korrekt zu reagieren – egal ob vom Multi-Monitor-Leitstand, dem Desktop-Client oder sogar mit dem mobilen Endgerät.

Optimierung des Gebäudebetriebs

Das Visualisierungssystem von GEZE sorgt für eine effizientere und komfortablere Steuerung, die Gebäudebetreibern und Facility Managern die Arbeit erleichtert. Durch die automatische Türschließung zu vorbestimmten Uhrzeiten fallen Kontrollrundgänge, Sicherheitspersonal und lange Wege durch das Gebäude, um die Türen beispielsweise zu schließen, weg.

Für das Facility Management heißt das: flexiblere Personalplanung und Kosteneinsparung.

Auch das Sicherheitsmanagement ist eine zentrale Aufgabe jedes Facility Managers. Die Bedienung der Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik im Gebäude per Fernzugriff ermöglicht Verantwortlichen Fehlerdiagnosen durchzuführen und in Notfällen ohne zeitaufwendige Anfahrten schnell Türen zu verschließen oder Alarme auszulösen. Aktuelle Statusinformationen werden von myGEZE Visu grafisch, tabellarisch und textuell dargestellt und zusätzlich mit optionalen Video-, Ton- und Bildinhalten kombiniert. Das System analysiert automatisch eingehende Meldungen und löst bei besonderen Ereignissen oder Ereigniskombinationen Alarmierungen aus, die zuvor individuell konfiguriert werden können. Das ermöglicht immer ein umfassendes Gesamtbild der Lage und bildet die Basis für fundierte Entscheidungen.

Individuell anpassbar an die Bedürfnisse von Facility Managern

myGEZE Visu ist verfügbar als Basispaket in einer Software- oder einer Hardware-Variante. Mit der Software-Variante ist eine Installation auf dem kundeneigenen System problemlos möglich. Dank eines modularen Lizenzmodells kann die Systemgröße an die spezifischen Bedürfnisse des Kunden angepasst werden.

Kurz gesagt: myGEZE Visu ist ein innovatives Tool für das Gebäudemanagement, das Facility Manager in ihrer täglichen Arbeit entscheidend unterstützt. Das System bietet Flexibilität, Sicherheit und Effizienz und ist gleichzeitig auch noch einfach zu bedienen. Mit myGEZE Visu sind Facility Manager jederzeit bestens informiert und können von überall aus sicherstellen, dass alle Prozesse des Gebäudebetriebs optimal ablaufen – ob vom mobilen Arbeitsplatz oder vom Leitstand.

Mehr Informationen zu myGEZE Visu »