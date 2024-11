Ein Vergleich der Statistiken von 2019 bis 2023 zeigt, dass Erkrankungen der Mitarbeitenden die deutschen Unternehmen nach wie vor beeinträchtigen. In den Wintermonaten November bis Februar steigt in Deutschland und in ganz Europa die Anzahl der Infektionskrankheiten wie Erkältungen, Grippen, Husten und Halsinfektionen. Krankheitserreger können sich rapide verbreiten und werden leicht zwischen Menschen und Oberflächen übertragen. Deshalb ist es im Winter besonders schwierig, auf gute Gesundheit zu achten.

Die Ausbreitung von Krankheitserregern im Winter

In den Branchen des Büro- und Facilitymanagements kann die saisonale Verbreitung von Krankheitserregern durch verschiedene Faktoren begünstigt werden, darunter:

Hohes Menschenaufkommen : In überfüllten Arbeitsplätzen ist eine Übertragung von Krankheitserregern wahrscheinlicher.

: In überfüllten Arbeitsplätzen ist eine Übertragung von Krankheitserregern wahrscheinlicher. Gemeinsam genutzte Oberflächen : Häufiges Berühren gemeinsam genutzter Kontaktflächen wie Türgriffe, Schreibtische und gemeinsam genutzter Geräte.

: Häufiges Berühren gemeinsam genutzter Kontaktflächen wie Türgriffe, Schreibtische und gemeinsam genutzter Geräte. Unzureichende Belüftung : Bei mangelhafter Luftzirkulation bleiben Krankheitserreger eventuell länger in der Luft. Damit steigt das Risiko einer aerogenen Übertragung.

: Bei mangelhafter Luftzirkulation bleiben Krankheitserreger eventuell länger in der Luft. Damit steigt das Risiko einer aerogenen Übertragung. Anwesenheitszwang : Arbeitskräfte, die trotz Erkrankung zur Arbeit kommen, können Krankheitserreger an ihre Teammitglieder weitergeben.

: Arbeitskräfte, die trotz Erkrankung zur Arbeit kommen, können Krankheitserreger an ihre Teammitglieder weitergeben. Asymptomatische Träger: Personen, die infiziert sind, aber keine Symptome zeigen, können unwissentlich Krankheitserreger verbreiten.

Darüber hinaus zeigen Forschungsergebnisse, dass die Verbreitung saisonaler Erkrankungen im Winter durch die oben genannten Faktoren erheblich verstärkt wird.

Eine Reihe wichtiger Untersuchungsergebnisse zur Erwägung:

Anwesenheitszwang : 50 % aller Arbeitskräfte gehen trotz Erkrankung zur Arbeit 2 , und nur 27 % aller Facilitymanager schicken sie in diesem Fall nach Hause 3 .

: 50 % aller Arbeitskräfte gehen trotz Erkrankung zur Arbeit , und nur 27 % aller Facilitymanager schicken sie in diesem Fall nach Hause . Asymptomatische Verarbeitung : Etwa 75 % aller saisonalen Grippeinfektionen verursachen keine Symptome, sodass sich Krankheitserreger unbemerkt ausbreiten können. 4

: Etwa 75 % aller saisonalen Grippeinfektionen verursachen keine Symptome, sodass sich Krankheitserreger unbemerkt ausbreiten können. Kontaminierung von Oberflächen : Ein einziger infizierter Mitarbeitender kann bis zu 50 % aller gemeinsam genutzten Kontaktflächen kontaminieren. 5 An oft angefassten Stellen wie Türgriffen können Krankheitserreger auf die Hände von bis zu 14 weiteren Personen übertragen werden. 6

: Ein einziger infizierter Mitarbeitender kann bis zu 50 % aller gemeinsam genutzten Kontaktflächen kontaminieren. An oft angefassten Stellen wie Türgriffen können Krankheitserreger auf die Hände von bis zu 14 weiteren Personen übertragen werden. Aerogene Übertragung : Beim Niesen freigesetzte infizierte Tröpfchen können bis zu 8 Meter weit fliegen. 7

: Beim Niesen freigesetzte infizierte Tröpfchen können bis zu 8 Meter weit fliegen. Hohe Keimdichte: Auf Büroschreibtischen können sich 400 Mal mehr Krankheitserreger befinden als auf einem Toilettensitz.8

Diese Erkenntnisse heben die kritische Notwendigkeit wirksamer, effizienter und nachhaltiger Reinigungs- und Hygieneverfahren hervor, um die Verbreitung von Krankheitserregern in Gewerbeumgebungen und gemeinsam genutzten Räumlichkeiten zu mindern. Unternehmen müssen hervorragende Hygieneverfahren einsetzen, um ihre Betriebsabläufe zu verbessern und zu stärken.

Sagrotan, die weltweit führende Desinfektionsmarke, bietet Unternehmen diesen besonderen Schutz gegen Krankheitserreger in der saisonalen Erkrankungszeit.

Sagrotan ist die führende Desinfektionsmarke in Deutschland und mit über 90 Jahren Markengeschichte genießt sie großes Vertrauen, die Mitarbeitenden, ihrer Kundschaft und Gästen diesen Winter bewährten Schutz gegen Krankheitserreger bietet. Sagrotan ist in einer Reihe von Konzentrationen und gebrauchsfertigen Formulierungen erhältlich. Unternehmen steht eine Auswahl hervorragender Reinigungs- und Hygienelösungen zur Verfügung, die den folgenden drei Hauptansprüchen gerecht werden:

1. Wirksamkeit

Sagrotan Biozid-Produkte entfernen 99,9% der Bakterien und spezielle Viren 10

Entfernt zuverlässig und nachweislich E. coli, Salmonellen, Listerien, MRSA und Grippeviren

Aerosol-Desinfektionssprays von Sagrotan sorgen mit ihrer 24 Stunden lang anhaltenden antibakteriellen Wirkung dafür, dass Oberflächen länger geschützt bleiben

2. Effizienz:

Ausgewählte Sagrotan-Produkte eignen sich zur sicheren Anwendung auf bis zu 100 verschiedenen harten und weichen Oberflächen

Mehrzweck-Produkte von Sagrotan reinigen und desinfizieren gleichzeitig und vereinfachen so Ihre Hygieneroutine

3. Nachhaltigkeit:

Ausgewählte Oberflächenreinigungsprodukte ermöglichen eine rückstandsfreie Reinigung

Die Mehrzahl der Produktverpackungen kann einfach recycelt werden

Auf die Frage nach dem Keimschutz für Mitarbeitende und Kundschaft in diesem Winter erklärt Jonathan Weiss, General Manager bei Reckitt Pro Solutions: „Unternehmen erleben jedes Jahr einen Rückgang der Ertragskraft, weil Mitarbeitende und Kunden in der Wintersaison krank werden. Leider lässt sich die Übertragung von Krankheitserregern in dieser Zeit nicht vermeiden, daher sind hervorragende Reinigungs- und Hygienelösungen die beste Strategie, die Unternehmen umsetzen können. Indem sie ihre Mitarbeitenden und ihre Kundschaft vor Keimen schützen, können Unternehmen letztendlich ihre Betriebsabläufe verbessern und stärken.“

„Sagrotan Biozid-Produkte reduzieren bei gezielter Hygiene effektiv 99,9 % der Keime und tragen dazu bei, die Ausbreitung von Keimen in gemeinsam genutzten Räumen zu stoppen und so einen hohen Hygiene-Standard für Mitarbeitende als auch für die Kundschaft zu gewährleisten. Reckitt Pro Solutions bietet mehr als nur Reinigungs- und Hygieneprodukte. Unser erfahrenes Expertenteam bietet kostenlose Beratungen an, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die am besten geeigneten Reinigungs- und Hygienelösungen zu finden und letztendlich ihren Betrieb zu stärken und zu verbessern.“

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie reckitt.com/de und buchen Sie Ihr kostenloses Beratungsgespräch!