Mit drei Typenreihen und insgesamt 36 Typen garantiert die Downlightserie changy von Regiolux maximale Gestaltungsfreiheit sowie die passgenaue Lösung.

Schnelle Beleuchtungssanierung ohne lange Ausfallzeiten, hohe Flexibilität bei der werkzeuglosen Montage und keinerlei Folgearbeiten durch Maler oder Deckenbauer: Die changy ermöglicht den einfachen, zeitsparenden Austausch von beliebigen runden Downlights mit konventionellem Leuchtmittel gegen LED. Räume, Foyers und Flure werden dabei weder blockiert noch verschmutzt. Mit dem Sanierungsring als Zubehör – er ist Verstärkungseinsatz und Verblendung zugleich – gelingt der Austausch ohne Fremdgewerke und passend für jeden Deckenausschnitt von 230 bis 300 mm. Per Federclip wird die changy im Nu zuverlässig arretiert.

Modernste Lichttechnik – effizient und flickerfrei

Ein besonderes Merkmal ist die hervorragende Lichttechnik für eine zielgerichtete Beleuchtung mit hoher Effizienz. So erlauben hohe Lichtmengen von 4.700 lm beispielsweise weniger Lichtpunkte aufgrund der neuen YASMEEN Linse, die Regiolux eigens in Zusammenarbeit mit dem Lichttechnik-Hersteller LEDiL entwickelt hat. Sie garantiert eine ausgesprochen homogene Ausleuchtung: Das Licht durchläuft dabei die drei Funktionszonen der Linse (TriZone-Lens), was letztlich zu einem abgemischten, ausgewogenen Beleuchtungsergebnis führt.

