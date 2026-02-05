Die neuesten Produktinnovationen aus nächster Nähe erleben und mit führenden Expert*innen in den Austausch kommen – genau darum geht es bei der Light + Building 2026. Die Weltleitmesse für Licht- und Gebäudetechnik lockt von 8. bis 13. März wieder nach Frankfurt am Main, wo sich sechs Tage lang alles um mutige Visionen und spannende Neuheiten dreht.

Signify zeigt, was mit vernetzter Beleuchtung möglich ist

Wer in den Frankfurter Messehallen auf keinen Fall fehlen darf, ist Signify. Als Weltmarktführer für Beleuchtung prägt der Primus die Lichtbranche wie kaum ein anderes Unternehmen. Ganz egal, um welches Anwendungsszenario es auch geht: Signify bietet für jeden Bedarf die passende Lösung. Auf der Light + Building können interessierte Besucher*innen diese in aller Ausführlichkeit kennenlernen – und das in acht unterschiedlichen Themenbereichen. Im Fokus der Messe-Präsenz stehen smart vernetzte Beleuchtungslösungen für urbane und industriell geprägte Umgebungen, moderne Büroarbeitsplätze, Sportanlagen und den Einzelhandel.

Doch so unterschiedlich die einzelnen Lichtlösungen auch sind – sie alle beruhen auf einem ganzheitlichen Ansatz, der neben den Leuchten auch smarte Steuerungsoptionen und maßgeschneiderte Services umfasst. Über intelligente Lichtmanagementsysteme wie Signify Interact lässt sich die Beleuchtungsinfrastruktur langfristig auf ein zukunftssicheres Fundament stellen. Wer dazu in der Lage ist, einzelne Leuchten über ein zentrales System zu verwalten, kann diese präzise auf den tatsächlichen Bedarf zuschneiden, Wartungskosten minimieren und den Energieverbrauch effektiv senken. Wie genau das funktioniert und welche weiteren Vorteile sich aus diesem Zusammenspiel ergeben, wird Signify ebenfalls an seinem Messestand demonstrieren.

Umfangreiches Bühnenprogramm vermittelt wertvolles Knowhow

Neben seinem eigenen Portfolio hat der Weltmarktführer für Beleuchtung jedoch auch das große Ganze im Blick: So dürfen sich die Besucher*innen des Signify Messestandes auf ein umfangreiches Bühnenprogramm freuen, das insbesondere jene Themen beleuchtet, die die Branche derzeit am stärksten bewegen. Am Mittwoch, den 11. März, wird Ton Borsboom, Chief Design Officer bei Signify, von 16 bis 16.30 Uhr etwa über den Einfluss von künstlicher Intelligenz auf die Zukunft der Beleuchtung referieren. Hierfür wird Borsboom mehrere Beispiele mitbringen, die anschaulich zeigen, auf welchen Ebenen KI einen echten Wandel in Bewegung setzt.

Anschaulich wird es auch schon am Sonntag, den 8. März, wenn Hendrik Theiß, Commercial Leader OEM bei Signify DACH, von 14.30 bis 15 Uhr über die Bedeutung von Licht auf das menschliche Wohlbefinden spricht. In Anbetracht der Tatsache, dass Menschen durchschnittlich 90 Prozent ihrer Zeit in Innenräumen verbringen, kann die Thematik kaum hoch genug eingeschätzt werden. Theiß erklärt, was es mit zirkadianer Beleuchtung auf sich hat und wie genau sich das Licht der Sonne selbst in fensterlose Räume transportieren lässt.

Auch Planer*innen und Architekt*innen kommen voll auf ihre Kosten: So blickt Julian Pahl von Haufe Deckensysteme am 10. März von 16.30 bis 17 Uhr auf die Frage, wie Licht und Klima am besten harmonieren – für mehr Komfort, Effizienz und Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit Signify zeigt Pahl auf, wie durch integrale Planung und smarte Technologien Räume entstehen können, die Technik, Design und Wohlbefinden vereinen.

Jetzt noch ein kostenloses Ticket für die Light + Building 2026 sichern

Das mehr als 20 Sessions umfassende Bühnenprogramm ist hier einsehbar und steht allen Messe-Besucher*innen kostenlos zur Verfügung. Über den Link können sich Interessierte für die Vorträge ihrer Wahl anmelden.

Falls nun Ihr Interesse geweckt wurde, Sie aber noch kein Messeticket besitzen, können Sie sich jetzt noch ein kostenloses Exemplar von Signify sichern. Folgen Sie hierfür einfach dem nachstehenden Link und registrieren Sie sich mit Ihren Daten: https://www.signify.com/global/light-and-building-event?l=de_de

Signify freut sich auf Ihren Besuch!