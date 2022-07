Smarte Gebäudetechnik: effizient, skalierbar, bedarfsgerecht

ABB Cylon® veröffentlicht Guideline zur intelligenten Steuerungs- und Regelungstechnik von Heizungs-, Klima- und Beleuchtungsanlagen

ABB, ein führender Anbieter von frei skalierbaren Gebäudeautomationslösungen im Bereich der Gebäudeautomatisierung und -steuerung, hat eine neue kostenlose Guideline zum Thema intelligente Gebäudetechnik veröffentlicht. Facility Manager erhalten darin einen umfassenden Überblick zu den aktuellen Herausforderungen rund um das Management von Heizungs-, Klima- und Beleuchtungsanlagen – und wie sie mithilfe smarter Sensortechnologie den Energieverbrauch nachhaltig reduzieren und gleichzeitig den Nutzerkomfort sowie die Sicherheit in geschlossenen Räumen deutlich erhöhen.

Intelligentes Energiemanagement passt sich dem tatsächlichen Nutzerbedarf in Echtzeit an

Automatisierte Gebäudetechnik orientiert sich bei Klimatisierung und Beleuchtung an Zeitplänen und Prognosen – und macht damit die erwartete Raumbelegung zur Richtschnur für das Energiemanagement. Intelligente Gebäudesteuerung geht weit darüber hinaus! Sie nutzt das Internet of Things und optimiert das Raumklima anhand aktueller Sensordaten in Echtzeit. So wird in ungenutzten Besprechungsräumen beispielsweise automatisch das Licht ausgeschaltet. Zeigen aktuelle Wetterdaten hohe Temperaturen und starke Sonneneinstrahlung, dann sorgt smarte Gebäudetechnik für zusätzliche Klimatisierung und Beschattung.

Smarte Gebäudetechnik ist eine Frage der Sicherheit

Doch nicht nur Wärme und Licht wirken sich auf das Raumklima aus. Spätestens seit der Coronapandemie ist darüber hinaus auch die Luftqualität in das Bewusstsein von Gebäudenutzern gerückt. Vor allem in Büroräumen, Hotels, Bildungsstätten und gemeinschaftlich genutzten Freizeiteinrichtungen sind die verantwortlichen Facility Manager seither gefordert, die Luftverhältnisse permanent zu monitoren und bei Bedarf geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. Berührungslose Multisensoren wie der FusionAir Smart Sensor von ABB Cylon® überwachen zu diesem Zweck kontinuierlich wichtige Parameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kohlendioxidbelastung oder das Vorhandensein flüchtiger organischer Verbindungen – und warnen die Nutzer mittels integrierter LED-Leuchtstreifen bei einem Abfall der Luftqualität rechtzeitig vor möglichen Gefahren. Vor und nach einer Raumbelegung sollten intelligente Raumsensoren zudem eine automatische Luftreinigung veranlassen. Insbesondere in hochfrequentierten Räumen ist es dabei wichtig, durch einen beschleunigten Luftaustausch stets maximale Sicherheit zu gewährleisten. Als besonders komfortabel erweisen sich dabei intelligente Raumbediengeräte, die sich per App via Bluetooth steuern lassen.

Ein Leitfaden für nachhaltiges Gebäudemanagement

Das Raumklima wird immer wichtiger, Energie aber zunehmend teuer. Für Eigentümer und Betreiber von Gebäuden gilt es daher vermehrt als wettbewerbsentscheidend, dass Gewerbeimmobilien nicht nur nachhaltig gebaut, sondern vor allem energieeffizient betrieben werden. Auf diese Weise lassen sich jährlich bis zu 30 Prozent der Energie einsparen. Die Guideline von ABB Cylon® zeigt auf, welche Stellschrauben hierfür besonders relevant sind und wie sie sich durch intelligente Gebäudetechnik neu justieren lassen. Zudem geht der Leitfaden auf die Implementierung entsprechender IT-Lösungen ein. Aufgrund offener Protokolle bieten die Produkte von ABB Cylon maximale Interoperabilität. Das heißt: Sie sind unabhängig von bisher genutzten Herstellern in die bestehende Infrastruktur integrierbar und lassen sich nahtlos in Altsysteme einbinden.

Die richtige Lösung für jede Gebäudesituation

Sie haben besonders anspruchsvolle Mieter? Oder sind mit sehr heterogenen Gebäudenutzern konfrontiert, sodass Sie unterschiedlichsten HLK-Anforderungen gerecht werden müssen? Solche Herausforderungen sind in der Regel zeit- und kostenintensiv. Die Guideline von ABB Cylon gibt Ihnen auch für derartige Situationen einfach zu handhabende Lösungsstrategien an die Hand, sodass Sie jederzeit auf die Bedürfnisse Ihrer Mieter und Nutzer eingehen können. Auf Knopfdruck. Ohne Mehraufwand.

Laden Sie jetzt kostenlos die Guideline zur intelligenten Gebäudesteuerung herunter!