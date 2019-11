10 Merkmale hochwertiger Steh-Sitz-Schreibtisch-Wandler

Flexible Arbeitsoptionen sorgen für eine Veränderung in der Bürolandschaft. Moderne Mitarbeiter entscheiden gerne selbst, wo und wie sie arbeiten. Das führt dazu, dass Unternehmen die traditionellen Büroarbeitsplätze überdenken müssen. Im Jahre 2010 brachte Ergotron mit dem WorkFit™-S den ersten Steh-Sitz-Schreibtisch-Wandler auf den Markt. Heutzutage können Unternehmen zwischen zahlreichen Produkten auf dem Markt wählen. Hier präsentieren wir unsere wichtigsten Design-Merkmale, um Sie bei Ihrer Auswahl zu unterstützen.

DIE RICHTIGE PASSFORM

Die ergonomischsten Steh-Sitz-Arbeitsplätze richten sich nach dem BIFMA G1-2013 Standard, der die zivile Datenbank (CAESAR) als Grundlage für Empfehlungen verwendet. Dieser Standard nutzt anthropometrische Messungen, um passende Lösungen für Menschen auf dem gesammten Größenspektrum zu finden. Zu den wichtigsten Abmessungen gehören:

Höhe der Tastaturablage

Augenhöhe im Verhältnis zu der Oberkante des Displays

Abstand zwischen Tastaturablage und Augenhöhe

Ergotron bietet zwei Höhenverstellbereiche, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden:

40,6 cm: Arbeitsplatz für einzelne Nutzer

45,7–50,8 cm: Ergonomische Option für einzelne Nutzer oder als Gemeinschaftsarbeitsplätze

AUSWAHL EINER SICHEREN UND ZUVERLÄSSIGEN ARBEITSSTATION

Zuverlässigkeit

Die Lebensdauer ist bei der Anschaffung von Wandlern für Steh-Sitz-Arbeitsplätze ein wichtiger Faktor. Gasfedern, Verbindungen, Nieten oder Schrauben, Gleiter und vieles mehr können versagen. Tests wie Zyklusprüfung, Drallstabilität, Bremszyklen, absichtlicher dynamischer Missbrauch, Spitzenprüfung und Falltests von Verpackungen sorgen für eine qualitativ hochwertige Konstruktion.



Garantie

Während eine lange Garantie ein guter Indikator für ein seriöses Unternehmen ist, empfehlen wir gewerblichen Einkäufern, einen Zuverlässigkeitstest von potenziellen Anbietern anzufordern. Auch die Produktrecherche vor dem Kauf ist wichtig. Neben einer großzügigen Garantie trägt auch der 24/7-Zugang zum Kundendienst und zum technischen Support des jeweiligen Herstellers dazu bei, die Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

10 MERKMALE HOCHWERTIGER STEH-SITZ-SCHREIBTISCH-WANDLER Ergonomie Arbeitsstation-Höhenverstellung: ≥ 38,1 cm

Monitor-Höhenverstellung: ≥ 12,7 cm

Tastaturneigung: Flach bis -10° Geringer Kraftaufwand bei Einstellungen Höhe, Neigung und Tiefe sollten individuell vom Nutzer eingestellt werden wenn der Schreibtisch-Wandler bereits mit Geräten beladen ist. Verstellbares Gegengewicht mit großem Gewichtsbereich Für Kompatibilität mit einer breiten Palette von Displays, zukünftigen Änderungen an der Computerausrüstung und weiterem Zubehör. Schnelle Höhenverstellung in die Sitz- bzw. Stehposition Es sind keine Werkzeuge erforderlich um die Position zu ändern. Ergonomische Griffe Die optimale Positionierung der Griffe verhindert, dass sich Nutzer beim Anheben beugen oder eine ungünstige Körperhaltung annehmen müssen. Übersichtliche Kabelführung Eine sichere Kabelführung bietet übersichtliche Leitungen, einfache Nachjustierung und hilft, Stolperfallen zu vermeiden Montage und Konfiguration Einfache Montage ohne Werkzeuge.

Minimale Installationsschritte Sicher und geprüft Hersteller gibt klar definierte Prüfkriterien vor Langlebigkeit und Zuverlässigkeit Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die nicht brechen oder splittern. Garantie ≥ 5 Jahre

FAZIT

Sowohl Arbeitnehmer als auch Unternehmen setzen zunehmend auf Steh-Sitz-Arbeitsplätze, um die Bewegung am Arbeitsplatz zu fördern und so das Wohlbefinden und die Produktivität zu verbessern. Mithilfe von Designkriterien und Prüfstandards, die Qualitätsprodukte von anderen trennen, haben Einkäufer nun die Möglichkeit, Qualitätsprodukte auszuwählen, die eine Bewegungskultur fördern und so den Erfolg ihrer Mitarbeiter steigern.

Eine vollständige Liste unserer strengen Prüfstandards, finden Sie unter ergotron.com/company/quality-tested.