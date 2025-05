TRILUX Light Monitoring – kleiner Aufwand, große Wirkung

Was, wenn die Beleuchtung nicht nur Licht spendet, sondern auch Daten liefert, Kosten senkt und Prozesse vereinfacht? Genau das ermöglicht modernes Lichtmanagement in Verbindung mit cloudbasierten Services. Lösungen wie TRILUX Light Monitoring eröffnen völlig neue Möglichkeiten: Energieverbräuche lassen sich präzise analysieren, Wartungsprozesse optimieren und ganze Beleuchtungssysteme zentral steuern – standortübergreifend, in Echtzeit und mit minimalem Aufwand.

Lichtmanagement ist erst der Anfang

Mit der LiveLink Systemfamilie lässt sich Lichtmanagement in nahezu allen Anwendungen und Projekten umsetzen. Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten, schlüsselfertige Lösungen und die für ihre Nutzerfreundlichkeit prämierte LiveLink ONE App garantieren eine einfache Installation und Inbetriebnahme. Auch der Schritt in die Cloud und der TRILUX Service Light Monitoring lassen sich über die App mit wenigen Klicks einrichten. Und die Potenziale sind enorm.



Remote Access – alles immer im Blick

Mit Light Monitoring haben Facility Manager die vollständige Kontrolle über die Beleuchtung, jederzeit und von jedem Ort. Gebäude lassen sich nach Etagen oder Bereichen strukturieren und anzeigen, einzelne Lichtpunkte können online verwaltet und angepasst werden. Ein Dashboard bietet einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen, wie Energieeinsparungen, und eine Flächennutzungsanalyse. Auch der Vergleich von Gebäudebereichen oder verschiedenen Filialen ist möglich und unterstützt die energetische Gebäudeoptimierung.

Rauch Möbelwerke – smarte Sanierung über Einsparungen

Ein gutes Praxisbeispiel: Die Rauch Möbelwerke haben die konventionelle Beleuchtung am Standort Freudenberg mit TRILUX LED Leuchten und dem Lichtmanagementsystem LiveLink Premium saniert. Neben Sensoriken wird die Beleuchtung auch über cloudbasierte zeitabhängige Lichtszenen gesteuert. Praktisch: Ein Dashboard zeigt, wie viel Energie pro Monat eingespart wird. Und es lohnt sich. Durch die Sanierung sinken die Energiekosten für die Beleuchtung um rund 74.000 Euro pro Monat. Damit lassen sich die Sanierungskosten über die Einsparungen beim Verbrauch gegenfinanzieren.

Snowleader – mehr Sicherheit mit Predictive Maintenance

Beim Light Monitoring werden die Betriebsparameter jedes Lichtpunktes online überwacht, zum Beispiel Dimmniveau und der Energieverbrauch. Diese Daten nutzt der französische E-Commerce Spezialist Snowleader am neu sanierten Standort in Versoud, um die Wartungszyklen mit Predictive Maintenance an den realen Bedarf anzupassen. Detektiert das System einen Handlungsbedarf wird das Facility Management automatisch informiert. Das bedeutet: Weniger Aufwand, weniger Kosten und eine gestiegene Betriebssicherheit.

Kühne+Nagel – 3D-Sensoriken und Heatmapping

Bei der Sanierung des Kühne+Nagel Standorts Obergeorgswerder standen Smartness und Zukunftssicherheit im Mittepunkt – unter anderem mit LiveLink Premium, Light Monitoring und Predictive Maintenance. Zusätzlich wurden 3D-Sensoriken in die vernetzte Beleuchtung integriert, über die sich die Laufwege von Personen und Fahrzeugen in den Hallen ermitteln lassen. Mithilfe von Heatmaps auf dem Gebäudegrundriss können so Hotspots und Gefahrenbereiche identifiziert und gezielt optimiert werden.

Enorme Potenziale für Facility Manager

Zusammengefasst bietet Light Monitoring Facility Managern vielfältige Möglichkeiten. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen der Online-Zugriff auf die Beleuchtung zur Überwachung und Steuerung, die hohe Transparenz durch Reporting- und Analyse-Funktionen sowie die Möglichkeit, intelligente Wartungskonzepte wie Predictive Maintenance umzusetzen. Dazu kommt die Möglichkeit, IoT-Bausteine in die Beleuchtung zu integrieren und die so generierten Daten zur Gebäude- und Flächenoptimierung zu nutzen. Umsetzen lässt sich das alles einfach und sicher mit der LiveLink Systemfamilie und dem cloudbasierten Light Monitoring.