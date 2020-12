essentry Besuchermanagement Plattform

essentry ist eine Besuchermanagementplattform zur Sicherung und Verwaltung des gesamten Besucherzyklus auf Enterprise-Niveau. Mit einem einzigartigen Besucher-Verifzierungs-Verfahren, das aus einer Authentifzierung von Ausweisdokumenten sowie einem Gesichtsabgleich besteht, nutzt essentry künstliche Intelligenz und biometrische Technologie, um Gebäude unserer Kunden sicherer zu machen. Dieser automatisierte Prozess integriert sich nahtlos in bestehende IT-Landschaften und ersetzt ineffziente Empfangsverfahren. Daraus resultieren klare Einsparpotenziale sowie ein verbessertes Besuchererlebnis ohne Beeinträchtigung der Sicherheit. essentry stammt aus der anspruchsvollen deutschen Rechenzentrumsindustrie, in der hochsichere Gebäude eine notwendige Voraussetzung sind. Heute bieten wir essentry als Managed Service an, der in jeder Branche, Organisation oder an jedem Standort genutzt werden kann. essentry wurde zuletzt im ZIA Innovationsbericht 2020 ausgezeichnet.

essentry Enterprise Self-Service Kiosk

Kosten: kostenpflichtig