Leviy – Facilitators of Synergy

Leviy bietet Ihrem Reinigungsunternehmen eine hochmoderne online- und mobile Plattform, um sowohl alle Aspekte Ihrer Reinigungsaktivitäten zu verwalten, als auch Ihr Tagesgeschäft mit allen erforderlichen Technologien zu verbinden! Unsere Plattform bietet Ihnen nicht nur alle erforderlichen Tools für Qualitätsmanagement, Kommunikation und Aufgabenmanagement in Echtzeit – sondern auch für Planung, Personalzeiterfassung und Dateimanagement. Gleichzeitig verknüpfen wir alle möglichen Sensoren, das IoT (Internet of Things) und andere

Partnermodule miteinander und sorgen so für eine weitere Verbesserung der Echtzeit-Kommunikation. Zusätzlich bieten wir eine spezielle Plattform zur Anwendung von Leviy im Bereich Health-Care und Hotellerie.

Unternehmen jeder Art und Größe können ihren gesamten Tagesablauf mit unseren Funktionen wie Planung, maßgeschneiderte Formulare und digitale Checklisten digitalisieren und die hochmoderne Echtzeit-Reinigungsfunktion von Leviy nutzen, um den täglichen Fortschritt an den Standorten ihrer Kunden zu verfolgen. Durch die Nutzung von Leviys leistungsstarken Berichts- und Analyse-Funktionen, können Reinigungsunternehmen ihre täglichen Arbeiten nicht nur digitalisieren, sondern auch in Echtzeit optimieren.



Kosten: kostenpflichtig