Geiger betreut acht Business Parks in Süddeutschland

Geiger Gebäudemanagement & Technik, eine Tochter von Lattemann & Geiger, verantwortet ab April 2019 das technische Gebäudemanagement in acht Business Parks in Bayern und Baden-Württemberg. Der Neuauftrag umfasst insgesamt eine Fläche von mehr als 400.000 qm in der Region Münchnen, in Nürnberg, Bayreuth und in der Nähe von Stuttgart. Die Parks bestehen aus ehemaligen Industrieflächen, die nach einer Renovierung und Modernisierung als Gewerbe- und Büroflächen genutzt werden sollen. Das 14-köpfige Einsatzteam von Geiger sorgt für die Instandhaltung, Wartung, Instandsetzung und das Störungsmanagement aller technischen Anlagen der acht Parks.

Die detaillierten Unternehmenskennzahlen und das Leistungsspektrum von Lattemann & Geiger erhalten Sie in unserer frei zugänglichen Datenbank der Facility Services Anbieter unter: www.facility-manager.de/marktuebersicht/datenbank-facility-services-anbieter