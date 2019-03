PM-Auftrag für PropertyFirst von Assetando

Assetando Real Estate hat zum 1. Januar 2019 den Immobilienverwalter PropertyFirst mit dem kaufmännischen und technischen Property Management in einem Gebäude im Westfalenpark in Dortmund beauftragt. Mieter der Büro-Immobilie am Rheinlanddamm ist die Tochtergesellschaft eines großen Energieversorgers. Das Bauwerk mit einer Nutzfläche von 34.000 qm Nutzfläche stammt von 1976 und besteht aus vier vollverglasten Gebäudewürfeln mit je sechs Stockwerken, die miteinander verbunden sind.

Wer ist PropertyFirst?

PropertyFirst wurde zu Beginn des Jahres 2019 von der MVGM-Gruppe übernommen. RGM Facility Management, eine ehemalige Schwestergesellschaft von PropertyFirst, ist bereits für die technischen Gebäudedienstleistungen in der Immobilie in Dortmund zuständig. Die beiden Unternehmen mit Sitz in Bochum arbeiten weiterhin auf Basis einer Kooperationsvereinbarung bei einzelnen Projekten zusammen. Ihre Nähe zum Westfalenpark in Dortmund war bei der Auftragsvergabe von Vorteil. Darüber hinaus betreut PropertyFirst bereits für einen anderen Auftraggeber eine Liegenschaft in der näheren Umgebung des Rheinlanddamms.

Die detaillierten Unternehmenskennzahlen und das Leistungsspektrum von RGM Facility Management erhalten Sie in unserer frei zugänglichen Datenbank der Facility Services Anbieter unter:

www.facility-manager.de/marktuebersicht/datenbank-facility-services-anbieter