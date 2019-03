Strabag PFS übernimmt PM von Corpus Sireo

Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS) wird das Property-Management-Geschäft von Corpus Sireo Real Estate, einer eigenständigen Geschäftseinheit von Swiss Life Asset Managers, im Rahmen eines gemeinsam entwickelten Partnermodells übernehmen. Dabei will der Immobiliendienstleister alle Standorte sowie Mitarbeiter erhalten und in die Strukturen seines Bereichs Property Management überführen. Abhängig von der Zustimmung des Kartellamts wird der Deal voraussichtlich am 1. April 2019 geschlossen. Beide Parteien vereinbarten Stillschweigen über den Kaufpreis.

Darüber hinaus ging Strabag PFS auch langfristige Verträge für das Property Management in insgesamt rund 340 Immobilien der Swiss Life-Gruppe ein. Das Portfolio von Swiss Life umfasst einen Gesamtwert von über 3 Mrd. Euro, der sich überwiegend auf Wohn- und Bürogebäude verschiedener Assetklassen verteilt.

