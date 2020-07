29. Oktober: workplace-Kongress auf der Orgatec

Am 29. Oktober steht unser alljährlicher workplace-Kongress auf dem Programm. In diesem Jahr (wie alle zwei Jahre) erneut im Rahmen der bewährten und erfolgreichen Partnerschaft mit der Orgatec in Köln. Die Koelnmesse hat Ende Juni bekannt gegeben, dass die “Leitmesse für moderne Arbeitswelten” unter Einhaltung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen stattfinden wird (www.orgatec.de). Die Messegesellschaft stellt uns für den workplace-Kongress, wie schon 2018, ihren Offenbachsaal zur Verfügung.

Selbstverständlich findet auch der workplace-Kongress unter strikter Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Hygieneregeln statt. Die Corona-Pandemie wird auch thematisch das beherrschende Thema des Kongresses sein. Die Corona-Krise hat innerhalb kürzester Zeit unserer Arbeitsleben komplett auf den Kopf gestellt und große Fragezeichen hinter die bislang proklamierten Trends in der Arbeitsplatzgestaltung gesetzt.

Programm und Anmeldung unter:

www.facility-manager.de/workplace2020/