Aurelis vermietet Logistikfläche an Unicorn

Die Aurelis Estate hat rund 29.000 qm in der Ludwig-Erhard-Straße 1 in Bremen an die Unicorn Logistics GmbH vermietet. Das gesamte Areal ist rund 40.000 qm groß und befindet sich im Gebiet des Güterverkehrszentrum Bremen. Aurelis hatte die Fläche 2016 zusammen mit dem Nachbargrundstück Ludwig-Erhard-Straße 3-5 erworben. Die von Unicorn angemietete Halle umfasst 14.200 qm und wurde von Aurelis in den vergangenen Monaten neu gebaut. Hinzu kommen jeweils rund 500 qm Lagerflächen auf Mezzaninebene sowie Büro- und Sozialflächen im vorgelagerten Bürogebäude. Der Neubau ist nach dem DGNB-Goldstandard zertifiziert. Insbesondere die Umnutzbarkeit und Flexibilität sowie die Ökobilanz des Objekts, aber auch die Qualität der Gebäudehülle überzeugten die Auditoren. Der Standort Bremen hat aus Sicht von Aurelis Wachstumspotenzial. Das Unternehmen ist auf der Suche nach weiteren Flächen in dem Gebiet.