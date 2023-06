CAFM-Online-Lehrgang – CAFM-Software produktiv nutzen

Der Online-Lehrgang „CAFM-Software produktiv nutzen“ ist die Erweiterung zu unserem erfolgreichen Online-Lehrgang CAFM-Systeme – Planung, Suche, Auswahl und Einführung. Er führt Sie Schritt für Schritt in die tiefergehende Planung eines CAFM-Systems ein und liefert Ihnen das notwendige Know-how, um von Beginn an produktiv mit Ihrem CAFM-System arbeiten zu können. Alle Module des Lehrgangs sind hoch verdichtet und darauf ausgerichtet, Ihnen zentrale Begriffe, bewährte Strategien und relevante Kerninformationen für die Entscheidung an die Hand zu geben:

Modul I, 12. Oktober 2023: CAFM-SOFTWARE, -MODULE UND -APPS PRODUKTIV NUTZEN

Referent: Thomas Schade, Ambrosia FM Consulting & Services GmbH.

Modul II, 19. Oktober 2023: PROZESSE IN CAFM-SOFTWARE GESTALTEN

Referenten: Eva Reckmann und Dennis Diekmann, MONDRIAN Real Estate GmbH & Co. KG

Modul III, 26. Oktober 2023: DATENPFLEGE, DOKUMENTATION, AUSWERTUNG, REPORTING / CAFM-Unterstützung im Alltag des Gebäudebetriebs

Referent: Georg Daher, Baunataler Diakonie Kassel e.V.

Im Anschluss an die jeweiligen Module haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an die Referenten zu richten. Jedes Modul schließt mit einem kurzen Wissenstest ab und nach dem Abschlusstest zum Online-Lehrgang erhalten Sie ein Abschlusszertifikat.

Teilnehmerkreis:

Facility Manager, FM-Dienstleister, IT-Verantwortliche, Immobilienmanager und -verwalter

PS: Jeder Teilnehmer erhält die aktuelle Marktübersicht CAFM-Software

AGENDA CAFM Online-Lehrgang

Donnerstag, 12. Oktober 2023

10.15 Uhr

10.30 Uhr

Begrüßung durch

Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“,

Thomas Semmler, stellv. Chefredakteur „Der Facility Manager“, Chefredakteur „

Mara Dittebrand, Veranstaltungsmanagement

MODUL I: CAFM-SOFTWARE, -MODULE UND -APPS PRODUKTIV NUTZEN

10.35 Uhr

Kurze Einführung: Systeme online und/oder on premise? Welche Daten brauche ich minimal und maximal? Papierpläne, CAD-Zeichnungen, BIM-Modelle im System Datenpflege organisieren Daten Plänen zuweisen Wer muss ins Planungsteam? Personalbemessung für die Betriebsphase Dienstleister vs. Selbermachen

Welche Module einer CAFM-Software brauche ich? Welche Module hat die favorisierte CAFM-Software?

Thomas Schade, Ambrosia FM Consulting & Services GmbH Thomas Schade absolvierte 2004 sein Architekturstudium an der Fachhochschule Bielefeld. Parallel studierte er Projektmanagement im Facility Management / Schlüsselfertigbau.

2003 absolvierte er die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der TBG in Bad Münder. Darüber hinaus komplettierte er 2004 durch die Ausbildung zum SiGeKo/FaSi und zum Brandschutzbeauftragten an der Fachhochschule Bochum seine Expertise im Kontext der Betreiberverantwortung.

Seine Projekterfahrung sammelte Thomas Schade bei öffentlichen Auftraggebern, Flughafenbetreibern sowie diversen Luftfahrtunternehmen, ehe er 2008 zur ambrosia stieß. Seit 2008 ist er für den Vertrieb des gesamten Leistungsportfolios der ambrosia verantwortlich.

Aufgrund seiner langjährigen Expertise und seines technischen Verständnisses wird Thomas Schade vereinzelt zu Beratungsprojekten hinzugezogen. Er schließt somit, insbesondere bei Großprojekten die Lücke zwischen Vertrieb und Projektabteilung und ist damit ein geschätzter Ansprechpartner seiner Kunden.

12.15 Uhr

13.00 Uhr

Leistungsumfang von Modulen bestimmen Leistungsnotwendigkeiten klären: Was brauche ich tatsächlich? Welcher Hersteller bietet was? Leistungstiefe individueller Module erkennen

gefma 444/940 als Orientierung nutzen

Module vs. Apps – welches für was?

Lizenzierung von Modulen und Apps Apps separat oder Bestandteil der Software?

Thomas Schade, Ambrosia FM Consulting & Services GmbH

14.30 Uhr

Ende des ersten Tages

Donnerstag, 19. Oktober 2023

10.15 Uhr

10.30 Uhr

Begrüßung durch

Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“,

Thomas Semmler, stellv. Chefredakteur „Der Facility Manager“, Chefredakteur „

Mara Dittebrand, Veranstaltungsmanagement

MODUL II: PROZESSE GESTALTEN

10.35 Uhr

Welche Arbeiten scheinen wichtig und welche sind es wirklich? / Welche Prozesse sind besonders wichtig?

Standard-Strukturen für Prozesse – gibt es sie? / Prozesse sinnvoll strukturieren / Bewährte Abläufe

Klassische Fallen

Hilfsmittel, Leitfäden etc.

Prozesse und Controlling Eva Reckmann und Dennis Diekmann, MONDRIAN Real Estate GmbH & Co. KG Eva Reckmann studierte an der Fachhochschule Dortmund Architektur mit der Fachrichtung Hochbau. Nach erfolgreichem Abschluss absolvierte sie ihren Master of Science im internationalen Facility Management an der Fachhochschule Münster. Im Anschluss sammelte sie als Ingenieurin bei GOLDBECK ihre Erfahrungen in der Schnittstelle von der Baufertigstellung in den Betrieb und erarbeitete gemeinsam mit ihren Schlüsselkunden umfassende Betriebskonzepte, die Datenmigration und -pflege sowie die Nutzung verschiedenster Möglichkeiten und Innovationen von CAFM-Systemen waren jeweils zentrale Bausteine. 2019 gründete sie die MONDRIAN Real Estate GmbH & Co. KG und begleitet aktuell diverse Kundenprojekte in dem Bereich der CAFM-Implementierung und Prozessdefinition.

12.15 Uhr

13.00 Uhr

Alerts und Eskalations-Optionen

Hilfsmittel (Apps, Handscanner,…)

Dienstleiter integrieren

Prozesse in die Software eingeben (Programmierer, Tools, Templates…)

Prozessberater – wie wählt man sie aus?

Steuerung extern erbrachter Prozesse

Datenhoheit: Dienstleister oder Eigenregie? Eva Reckmann und Dennis Diekmann, MONDRIAN Real Estate GmbH & Co. KG Dennis Diekmann verfügt über 13 Jahre Praxiserfahrung auf Auftraggeberseite. Unter seiner Projektleitung haben Unternehmen aus allen Wirtschaftszweigen sowie öffentliche Auftraggeber ihre Prozesse erfolgreich digitalisiert und neue Methoden und Systeme implementiert. Besonders im Fokus seiner Beratungskompetenz liegt die praktische Umsetzung der Betreiberverantwortung. Als langjähriger Leiter des Arbeitskreises „Implementierung“ des CAFM RING e. V. und Mitglied des Arbeitskreises VDI 2552-6 „BIM im FM“ vermittelte er sein praxisorientiertes Wissen aus erster Hand. Aktuell engagiert er sich unter anderem im Forschungsprojekt „BIM2DigitalTwin“ der Bergischen Universität Wuppertal, in dem vor allem die Anwendung der Methodik im Betrieb von Immobilien genutzt werden kann. Aktuelle Kundenprojekte in den Bereichen CAFM-Implementierung, Betreiberverantwortung, Inbetriebnahme-Management sind unter anderem: ECE Projektmanagement G.m.b.H., Max-Planck-Gesellschaft, Signal Iduna und die Liegenschaften der Stadtwerke Heidelberg. Seit dem 1. Januar 2020 komplettiert er die MONDRIAN Real Estate GmbH & Co. KG.

14.30 Uhr

Ende des zweiten Tages

Donnerstag, 26. Oktober 2023

10.15 Uhr

10.30 Uhr

Begrüßung durch

Robert Altmannshofer, Chefredakteur „Der Facility Manager“,

Thomas Semmler, stellv. Chefredakteur „Der Facility Manager“, Chefredakteur „

Mara Dittebrand, Veranstaltungsmanagement

MODUL III: DATENPFLEGE, DOKUMENTATION, AUSWERTUNG, REPORTING

10.35 Uhr

Datenpflege im Betrieb Renovierung/Sanierung – Vorgaben für Architekten und ausführende Unternehmen Datenpflege im Vorbeigehen: Apps als Helfer Altbestand ergänzend einpflegen Mietobjekte ergänzend einpflegen

Ziele einer Auswertung

Auswertungsverfahren Torten, Diagramme, Charts – welches für was?

Georg Daher, bdks Baunataler Diakonie Kassel e.V. Dipl.-Ing. Georg Daher absolvierte ein Studium der Elektrotechnik im Bereich Mess- und Regeltechnik an der Gesamthochschule Kassel, Universität Land Hessen. Nach einigen Jahren als Entwicklungsingenieur von elektronischen Vorschaltgeräten in einem Elektronikunternehmen wechselte Herr Daher in den Bereich Dampf- HLS- und Elektrotechnik und wurde 2001 stellv. Werkstattleiter bei den Baunataler Werkstätten e.V. Seit 2004 fungiert Herr Daher als Leitung Facility Management Baunataler Diakonie Kassel e.V.(bdks).

Hierbei verantwortet er die Einführung von CAFM IMSware und Konsolidierung des 30-köpfigen Haustechnikteams sowie ca. 147 Gebäude der Eingliederungshilfe, Wohnheime, Werkstätten und Verwaltung. Hier Leben und Arbeiten ca. 3000 Menschen.

Herr Daher ist unter Anderem Umweltschutzkoordinator, verantwortliche Elektrofachkraft, Ausbildungsleiter sowie Leitung des zentralen Energieeinkaufs.

12.15 Uhr

13.00 Uhr

Historien bilden und nutzen

A/B-Tests und Vergleiche (Reinigung, Aufzüge, Dienstleister…)

Benchmarking

Mängel erkennen und beseitigen

Betreiberverantwortung Prüfungsnachweise von Mitarbeitern

Revisionssicherheit

Reporting: Informationen für das Management aufbereiten Georg Daher, bdks Baunataler Diakonie Kassel e.V.

14.30 Uhr

Ende der Veranstaltung