20./21. Mai 2025

Waideshalle, Esperanto Kongress & Kulturzentrum in Fulda

Am 20./21. Mai 2025 findet bereits zum dreizehnten Mal die Bundesfachtagung Betreiberverantwortung statt. Austragungsort ist erneut das Esperanto Kongress und Kulturzentrum in Fulda, das sich als Location für dieses Top-Event die letzten Jahre bestens bewährt hat.

Die inhaltliche Gestaltung der 13. Bundesfachtagung Betreiberverantwortung liegt erneut in den Händen der Initiatoren Ulrich Glauche und Jörg Schielein von Rödl & Partner. Ulrich Glauche, als Leiter des Richtlinienwesens der German Facility Management Association (GEFMA), und Jörg Schielein, als Leiter des GEFMA-Arbeitskreises Recht, sind die anerkanntesten Experten auf diesem Gebiet in Deutschland und bürgen für höchste inhaltliche Qualität. Erneut haben sie ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm ausgearbeitet, in dessen Rahmen Rechtsanwälte und weitere Experten die wichtigsten neuen Gesetzesvorgaben, Normen und Richtlinien für einen sicheren Gebäudebetrieb vorstellen. Darüber hinaus beschreiben Verantwortliche aus namhaften Unternehmen und Institutionen wie sie die Anforderungen aus den umfangreichen Vorgaben erfüllen.

Begleitende Fachausstellung

In Ergänzung zur Tagung findet eine begleitende Fachausstellung in der Tagungshalle statt. Die Standvergabe erfolgt in der Reihenfolge des Buchungseingangs. Unternehmen, die daran interessiert sind, sich als Aussteller auf der Bundesfachtagung Betreiberverantwortung zu präsentieren, wenden sich bitte an:

Die Austellerunterlagen finden Sie hier.

Networking Abendevent

Am 20. Mai findet im Restaurant „El Jardin“ des Esperanto für alle Besucher, Austeller und Referent*innen ein Networking-Abend statt.

Zimmerkontingent

Das Abrufkontingent im Hotel Esperanto ist leider bereits ausgeschöpft und das Hotel ausgebucht. Kapazitäten gibt es u.a. noch in folgenden Häusern:

AGENDA Bundesfachtagung Betreiberverantwortung 2025

Dienstag, 20. Mai 2025

12.00 Uhr

Teilnehmerregistrierung und Mittagsimbiss

12.45 Uhr

Begrüßung durch

Ulrich Glauche und

Jörg Schielein, Rödl & Partner

Vortragsblock 1: Regulatorik

13.00 Uhr

Neue/geänderte Regelwerke; Neue Anforderungen aus Gesetzen, Verordnungen, Normen und Richtlinien

RA Henning Wündisch, Rödl & Partner , Rödl & Partner Rechtsanwalt Henning Wündisch ist im Bereich des Organisations- und Haftungsrechts sowie des Facility-Management-Rechts bei Rödl & Partner tätig. Er berät private Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber aus dem gesamten Bundesgebiet. Er ist spezialisiert auf die Implementierung einer rechtssicheren Organisation zur nachweisbaren Wahrnehmung der obliegenden Betreiberverantwortung, Unternehmerpflichten sowie Verkehrssicherungspflichten.

14.00 Uhr

Vorstellung von GEFMA 502: Kriterien zur Anwendung bei der Ausschreibung & Vergabe von Facility Services

Klaus Forster, Rödl & Partner

Wolfgang Inderwies, IndeConsult , Rödl & Partner, IndeConsult Die Richtlinie GEFMA 502 „Kriterien zur Anwendung bei der Ausschreibung & Vergabe von Facility Services“ bietet eine umfassende Anleitung zur Auswahl und Bewertung von Dienstleistern im Facility Management. Sie stellt die verschiedenen Eignungs- und Zuschlagskriterien dar, die bei der Ausschreibung und Vergabe von Facility Services berücksichtigt werden sollten. Rechtsanwalt Klaus Forster, LL.M., ist Associate Partner bei Rödl & Partner und spezialisiert auf das Immobilienwirtschaftsrecht sowie das Asset und Facility Management Recht. Seine Kompetenzfelder sind unter anderem:

Vertragsrecht – Erstellung, Prüfung und Verhandlung von Verträgen für den Betrieb und die Nutzung von Immobilien, einschließlich Spezialimmobilien.

Ausschreibung und Vergabe – Beratung bei der Ausschreibung und Vergabe von Facility Management Leistungen

Wolfgang Inderwies ist Inhaber des FM-Beratungsunternehmens IndeConsult und Leiter des bundesweiten gefma-Arbeitskreises „Ausschreibung und Vergabe im Facility Management“. Seine Haupttätigkeitsfelder sind: Entwicklung von Betriebskonzepten für Immobilien, Make-or-Buy-Analysen, Beratung bei der Ausschreibung und Vergabe von Facility Services – vor allem für die öffentliche Hand, Steuerung und Kontrolle von Dienstleistern im Facility Management, Beratung zu Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility im Facility Management, Kalkulation und Kostenmanagement von Facility Services.

14.30 Uhr



Das Stechuhrurteil als Bürokratiekiller: Mobil, digital, einfach – so wird das Gesetz zum Effizienz-Booster

Frederik Neuhaus, CEO und Co-Founder von clockin Vortrag Platinaussteller clockin, CEO und Co-Founder von clockin An der Digitalisierung führt kein Weg vorbei, doch in vielen kleinen und mittleren Unternehmen gehören Zettelwirtschaft und ineffiziente Verwaltungsprozesse noch immer zum Alltag. Während überall von KI die Rede ist, werden gerade die mobilen Mitarbeiter im Digitalisierungshype oft vergessen. Warum gerade das Stechuhr-Urteil und die gesetzliche Pflicht zur digitalen Zeiterfassung eine riesige Chance bietet, sich endlich von Bürokratie zu befreien und zeitraubende Prozesse mit minimalem Aufwand zu digitalisieren, erklärt Frederik Neuhaus, CEO und Co-Founder des Münsteraner Scale-Ups clockin. Er zeigt, wie insbesondere Unternehmen im Facility Management die neuen Anforderungen nutzen können, um alte Zettelwirtschaften und bürokratische Hürden hinter sich zu lassen und so wertvolle Zeit von Fachkräften zurückzugewinnen. Neuhaus erklärt, warum besonders mobile Teams von einer digitalen Zeiterfassung einfach per App profitieren und wie das neue Gesetz zum Katalysator für mehr Effizienz und Transparenz werden kann.

15.00 Uhr

Kaffeepause und Besuch der Ausstellerstände

Vortragsblock 2: Betreiberverantwortung bei der Öffentlichen Hand

16.00 Uhr

Betreiberverantwortung bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)

t.b.a. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist eine bundesunmittelbare, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts in Deutschland. Sie spielt eine zentrale Rolle im Immobilienmanagement des Bundes und trägt zur effizienten Nutzung und Verwertung von Bundesimmobilien bei. Die Hauptaufgaben der BImA umfassen:

– Verwaltung und Verwertung von Bundesimmobilien: Dazu gehören Liegenschaften, die nicht mehr für Bundeszwecke benötigt werden.

– Immobilienmanagement: Effiziente Bewirtschaftung und Nutzung der Immobilien des Bundes.

Vortragsblock3: Cybersicherheit im FM

16.30 Uhr

Cybersicherheit in Gebäudeautomation und Gebäudetechnik

Jens Kluge, BSI Referat C25 , BSI Referat C25 Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist die zentrale Behörde für IT-Sicherheit in Deutschland. Es entwickelt Sicherheitsstandards, berät die Bundesregierung und Unternehmen und überwacht die Einhaltung von IT-Sicherheitsvorgaben. Das Referat C25 des BSI ist zuständig für die Sicherheit in der Gebäudeautomation und -steuerung. Es befasst sich mit der Entwicklung und Umsetzung von Sicherheitsstandards und -richtlinien für die IT-Sicherheit in der Gebäudeautomation. Die Hauptaufgaben von Jens Kluge umfassen die Unterstützung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen bei der Implementierung von IT-Sicherheitsmaßnahmen in der Gebäudeautomation. Er arbeitet an der Entwicklung von Sicherheitsrichtlinien und -standards, um die IT-Sicherheit in diesem Bereich zu gewährleisten.

17.30 Uhr

TGA meets Cyber Security: Herausforderungen und Lösungen im Zeitalter von Gebäude 4.0

Stefan Veit, TÜV Süd Industrie Service GmbH , TÜV Süd Industrie Service GmbH Der Beitrag zeigt die Risiken der Digitalisierung und Vernetzung technischer Gebäudeausrüstung auf. Betreiber vernetzter Gebäude erhalten Einblicke in aktuelle Bedrohungen, rechtliche Anforderungen und praktische Lösungsansätze, um Gebäude 4.0 (rechts)sicher zu gestalten und zu betreiben. Stefan Veit ist Abteilungsleiter für Elektro- und Gebäudetechnik bei der TÜV SÜD Industrie Service GmbH und leitet ein Team von rund 30 Mitarbeitenden. Als (Prüf-)Sachverständiger bewertet er elektrische Installationen wie Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Notstrom-Aggregate sowie Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Cyber Security spielt dabei eine immer wichtigere Rolle.

Zusätzlich wirkt Stefan Veit als Senior Expert Real Estate in Normungsgremien und der Verbandsarbeit mit. Seine wissenschaftliche Forschung konzentriert sich auf die risikoorientierte Prüfung technischer Anlagen. Im Rahmen seiner Promotion veröffentlichte er Studien zur Risikoanalyse bei Brandmeldeanlagen und präsentierte diese auf internationalen Konferenzen, darunter in Dubai und Pilsen.

Sein Schwerpunkt liegt auf der Verbindung von technischer Praxis, Forschung und internationaler Vernetzung, um die Sicherheit kritischer technischer Systeme kontinuierlich zu verbessern.

18.00 Uhr

Ende des Vortragsprogramms des ersten Tages

19.00 Uhr

Networking Abend im Restaurant „El Jardin“ im Esperanto

Mittwoch, 21. Mai 2025

08.30 Uhr

Teilnehmerregistrierung

09.00 Uhr

Begrüßung durch Ulrich Glauche und Jörg Schielein, Rödl & Partner

09.15 Uhr

t.b.a

10.00 Uhr

Risikominimierung und Ressourcenschonung in der Trinkwasserhygiene: Kontrovers oder vereinbar?

Anke Klein, SK+ TGM GmbH , SK+ TGM GmbH Die Praxis zeigt, dass es funktionieren kann. Mikrobielle Befunde in unterschiedlichen Großprojekten und doch dieselben Problempunkte. Innovative Methoden und technische Lösungen schaffen Abhilfe und stellen Forderungen in geltenden techn. Regeln in Frage.

10.30 Uhr

Kaffeepause und Besuch der Ausstellerstände

Vortragsblock 4: Erfahrungsberichte

11.30 Uhr

Mit knappen Ressourcen mehr erreichen: Energieoptimierte Gebäudesteuerung mittels KI

Dieter Jäckel, Nutz GmbH, Sebastian Weisel, baind AG , Nutz GmbH,, baind AG Während der Personalbestand schrumpft, werden Gebäude zunehmend komplexer. KI-basierte Lösungen helfen: Sie verarbeiten technische Daten in Echtzeit, überwachen Anlagen und steuern Anlagen vorausschauend und autonom. Dadurch entsteht ein nachhaltiger, effizienter und komfortabler Gebäudebetrieb.

12.00 Uhr

Vortrag Platinaussteller Schüco

12.30 Uhr

Mittagessen

Vortragsblock 4: Erfahrungsberichte (Fortsetzung)

13.30 Uhr

Technische Betriebsführung in einem Sonderbau und Umsetzung der Betreiber-verantwortung mit den Schnittstellen Hotelpersonal, Hausmeister, Haustechnik , Security- und Facility Management

Yannick Mählmann, prizeotel, Peter Schmidt, FM-Berater , prizeotel,, FM-Berater Der Vortrag umfasst die komplexen Aufgabenstellungen in der Betreiberverantwortung und schildert plakativ anhand des Neubaus des prizeotels in Münster (jetzt Prize by Radisson Münster) die Inbetriebnahmephase im Sommer 2022. Dabei werden sowohl die technischen, die kaufmännischen als auch die infrastrukturellen Herausforderungen im Bahnhofsumfeld einer Großstadt mit mehr als 320.000 Einwohnern reflektiert.

14.00 Uhr

Erfahrungsbericht Gebäudemanagement in Remscheid (Arbeitstitel)

Thomas Judt, Fachdienstleiter Gebäudemanagement der Stadt Remscheid

Simon Wirth, SB Betreiberverantwortung Gebäudemanagement der Stadt Remscheid

14.30 Uhr

Vortrag Platinaussteller Entendix

15.00 Uhr

Kaffeepause und Besuch der Ausstellerstände

15.30 Uhr

t.b.a.

16.00 Uhr

Zusammenfassung und Verabschiedung

Ulrich Glauche, Rödl & Partner

16.15 Uhr

Ende der Veranstaltung