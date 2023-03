CAFM-Online-Lehrgang

Mittwochs 26. April, 3. Mai und 10. Mai 2023

10.30 – 14.30 Uhr

Bei Ihnen im Büro oder im Homeoffice via zoom

Nach unserem Online-Lehrgang CAFM-System – Planung, Suche, Auswahl und Einführung verfügen Sie über das notwendige Know-how zur Entscheidungsfindung im Rahmen der Einführung oder Wechsels eines CAFM-Systems.

Alle Module des Lehrgangs sind hoch verdichtet und darauf ausgerichtet, Ihnen zentrale Begriffe, bewährte Strategien und relevante Kerninformationen für die Entscheidung an die Hand zu geben:

Modul I, 26. April 2023 : CAFM ALS WERKZEUG FÜR DAS FACILITY MANAGEMENT

Referent: Maik Schlundt, gefma AK Digitalisierung.

Maik Schlundt ist Diplom Informatiker und M.Sc. Facility Management. Er startete 2001 als Trainee im Facility Management seine berufliche Laufbahn. Von 2006 – 2020 leitete er das Team Informations- und Wissensmanagement (CAFM) bei der BSR. Seit 1.7.2020 fokussiert er sich als IT-Business Analyst (CFAM) auf die Themen BIM2FM und CAFM bei der DKB-Service. Er ist seit über 15 Jahren Mitglied im GEFMA Arbeitskreis Digitalisierung. Sein Schwerpunkt liegt in der Optimierung von FM-Geschäftsprozessen durch IT. Weiterhin teilt er seit vielen Jahren sein Wissen als Dozent für Datenmanagement, CAD, BIM2FM und CAFM mit dem Schwerpunkt der praktischen Anwendbarkeit bei verschiedenen Bildungsträgern. Er veröffentlichte mehrere Fachartikel, schrieb Lehrbriefe, ist aktiv an der Erstellung von GEFMA Richtlinien beteiligt, sowie Mitautor des CAFM-Handbuches und Mitherausgeber des Buches: BIM im Immobilienbetrieb.

Modul II, 3. Mai 2023: CAFM-SOFTWARE AUSWÄHLEN

Referenten: Marko Opić und Sebastian Hein, Alpha IC

Marko Opić ist bei Alpha IC der führende Ansprechpartner für Digitalisierungsthemen. Er blickt auf eine langjährige Expertise als Berater für CAFM-, BIM- und weitere Software-Themen zurück, ist im Arbeitskreis Digitalisierung des GEFMA engagiert, als Buchautor tätig und seit langem federführend beteiligt an der CAFM-Marktübersicht GEFMA 940, die er gemeinsam mit unserem Fachmagazin Der Facility Manager herausgibt.

Sebastian Hein ist als Senior Project Manager bei Alpha IC neben der Projektleitung komplexer Mandate auch für die Digitalisierungsberatung von Geschäftsprozessen im Real Estate Management im Bestand und in Neubauvorhaben zuständig. Vor seiner Anstellung bei Alpha IC war der studierte Wirtschaftsingenieur unter anderem bei ista und in leitender Position bei CAFM-Hersteller pit-cup tätig.

Modul III, 10. Mai 2023: DATEN IM CAFM

Referent: Dr. Christof Duvenbeck, RIB IMS

Dr. Christof Duvenbeck treibt seit 1998 die Entwicklung von CAFM-Systemen voran. Sein in unterschiedlichen Rollen in Entwicklung, Consulting und Vertrieb erworbenes Expertenwissen setzt er ein, um Themen der Digitalen Transformation wie BIM, KI und IoT bis zur Marktreife zu entwickeln und für den Einsatz in der Betriebsphase zu standardisieren. Für die RIB IMS GmbH engagiert sich Christof Duvenbeck dafür, Neues zu versuchen, um Bewährtes noch besser zu machen, und verantwortet die Bereiche Key Accounting und International Sales.

Im Anschluss an die jeweiligen Module haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an die Referenten zu richten.

Jedes Modul schließt mit einem kurzen Wissenstest ab und nach dem Abschlusstest zum Online-Lehrgang erhalten Sie ein Abschlusszertifikat.

Teilnehmerkreis:

Facility Manager, FM-Dienstleister, IT-Verantwortliche, Immobilienmanager und -verwalter

Wir freuen uns auf Sie!

Den zoom-Link zur Einwahl erhalten nach Ihrer Anmeldung innerhalb von 10 Minuten an die von Ihnen angegebene Email-Adresse. Sollte das nicht der Fall sein, schauen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach. Falls Sie dort nicht fündig werden, melden Sie sich bitte bei: mara.dittebrand@forum-media.com

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:

Mara Dittebrand, Veranstaltungsmanagement

Tel.: 08233/381-316, E-Mail: mara.dittebrand@forum-media.com

PS: Jeder Teilnehmer erhält die aktuelle Marktübersicht CAFM-Software

AGENDA CAFM Online-Lehrgang Mittwoch, 26. April 2023 10.15 Uhr Teilnehmerregistrierung in zoom 10.30 Uhr Begrüßung durch

durch, Chefredakteur „Der Facility Manager“,, stellv. Chefredakteur „Der Facility Manager“, Chefredakteur „ CAFM-News “ und, Veranstaltungsmanagement MODUL I: CAFM als Werkzeug für das Facility Management 10.35 Uhr Warum CAFM?

Was bietet CAFM?

CAFM als Werkzeug für technisches FM

CAFM als Werkzeug für infrastrukturelles FM

CAFM als Werkzeug für kaufmännisches FM

Einsparpotenziale durch CAFM

Betreiberverantwortung mit CAFM absichern Maik Schlundt, gefma AK Digitalisierung 12.15 Uhr Pause 13.00 Uhr Beispiele Reinigung und CAFM Energiemanagement und CAFM Flächenmanagement und CAFM

Notwendiges Personal

Unterstützung durch Verbände GEFMA CAFM-Ring REALFM

Maik Schlundt, gefma AK Digitalisierung. 14.30 Uhr Ende des ersten Tages Mittwoch, 3. Mai 2023 10.15 Uhr Teilnehmerregistrierung in zoom 10.30 Uhr Begrüßung durch

durch, Chefredakteur „Der Facility Manager“,, stellv. Chefredakteur „Der Facility Manager“, Chefredakteur „ CAFM-News “ und, Veranstaltungsmanagement MODUL II: CAFM-SOFTWARE AUSWÄHLEN 10.35 Uhr GEFMA-Richtlinien im CAFM

GEFMA 940 Marktübersicht CAFM

CAFM-Leitfäden und Literatur

On-premise oder Cloud?

Berater auswählen Sebastian Hein, Alpha IC GmbH 12.15 Uhr Pause 13.00 Uhr Ausschreibung Pflichtenheft erstellen Systempräsentationen analysieren und richtig interpretieren Beurteilen unterschiedlicher Systeme Referenzkunden besuchen Lastenheft erstellen

Usability von Software beurteilen

System-Administration und Ausbildung an der Software Marko Opić, Alpha IC GmbH 14.30 Uhr Ende des zweiten Tages Mittwoch, 10. Mai 2023 10.15 Uhr Teilnehmerregistrierung in zoom 10.30 Uhr Begrüßung durch

durch, Chefredakteur „Der Facility Manager“,, stellv. Chefredakteur „Der Facility Manager“, Chefredakteur „ CAFM-News “ und, Veranstaltungsmanagement MODUL III: DATEN IM CAFM 10.35 Uhr Datenmodelle (sinnvolle Strukturen, erprobte Varianten aus der Praxis, Grenzen des Machbaren)

Datenquellen (Excel, CAD, BIM, IFC, CAFM-Connect, andere; Vorteile und Nachteile)

Datenmigration aus anderen Systemen Dr. Christof Duvenbeck, RIB IMS 12.15 Uhr Pause 13.00 Uhr Datenerfassung (Technologien, Verfahren, Ergebnisse

Datenimport (was bedenken, wie gestalten, Matching-Tabellen, etc.)

Datenpflege in der Nutzungsphase Daten und Dokumentation für die Betreiberverantwortung

Dr. Christof Duvenbeck, RIB IMS 14.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Stand 20. Februar 2023, Änderungen vorbehalten.

Die Veranstaltung wird digital dokumentiert. Mit der Teilnahme stimmen Sie der Veröffentlichung (in Druck-, Internet-, Video & DVD-Form) von Foto, Video- und Videostreammaterial zu. Dies beinhaltet auch die sozialen Netzwerke.

Konditionen: Regulär: 895 Euro

Abonnenten von Der Facility Manager oder industrieBAU: 795 Euro

Gruppenticket (3 -10 Personen aus demselben Unternehmen): 2.000 Euro Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt. Weitere Informationen:

Mara Dittebrand

Veranstaltungsmanagement

[T] +49 (0) 8233/381-316

[E] Mara DittebrandVeranstaltungsmanagement[T] +49 (0) 8233/381-316[E] mara.dittebrand@forum-media.com Location:

via zoom

