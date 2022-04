Klüh gründet Catering-Beratungsgesellschaft

Klüh Service Management hat eine neue Dienstleistungsgesellschaft gegründet: die Keros Consult GmbH. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochter der Klüh-Gruppe und bietet Beratungsleistungen im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung. Das neue Angebot richtet sich an Betriebsrestaurants, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Schul- und Kita-Caterer sowie an Großküchen. Die Gesellschaft analysiert Arbeitsabläufe in der Küche und entwickelt auf Basis der Ergebnisse praxisnahe Konzepte zur nachhaltigen Optimierung des Küchenmanagements. Zudem implementiert die Klüh-Tochter Konzepte, die Einsparungsmöglichkeiten schaffen und Zeitressourcen heben sollen. Dabei setzt Keros Consult auf speziell für die Gemeinschaftsverpflegung entwickelte digitale Systeme in Verbindung mit pragmatischer Prozessoptimierung, die modular aufgebaut und optimal aufeinander abgestimmt sind.

