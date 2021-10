Lünendonk gibt Einblick in den Schweizer Facility-Management-Markt

Am 25. Oktober 2021 hat Thomas Ball von Lünendonk & Hossenfelder in einem virtuellen Treffen einen Überblick über den Facility Management-Markt in der Schweiz gegeben. Jochen Scrabak, Managing Director der CBRE GWS Switzerland, ergänzte die Informationen zum Marktgeschehen mit Einschätzungen aus dem eigenen Unternehmen. Ganzheitlich betrachtet, betrug das Marktvolumen für Facility Services in der Schweiz im Jahr 2020 Schätzungen zufolge 12 Mrd. CHF. Der Branchen-Umsatz im selben Jahr blieb mit einem minimalen Zuwachs von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr trotz Pandemie relativ stabil. „Als Reaktion auf die Krise mussten die Provider sowohl Umsatzrückgänge aus Kulanz gegenüber Auftraggebern als auch durch den Wegfall von Ad-hoc-Services und Rückgängen im Catering-Geschäft verkraften“, resümierte Ball. Demgegenüber standen Zusatzaufträge unter anderem in der Reinigung, Wartung und Aufrüstung der Gebäudelüftung als nicht geplante Erlöse.

Das Ranking der Schweizer Facility-Services-Anbieter führt ISS mit 760 Mio. CHF Umsatz in 2020 (2019: 280 Mio.) an. Darauf folgt Bouygues mit 340 Mio. CHF. CBRE belegt erstmals den dritten Platz im Ranking, da das Unternehmen ein anorganisches Wachstum von 60 Prozent auf 312 Mio. CHF (2019: 192 Mio.) verzeichnete. Auch Sodexo befand sich erstmals unter den Top 10, da der Betrieb sein Angebotsportfolio erweitert hat. Allgemein ist die Stimmung im Markt verhalten optimistisch. Für die kommenden Jahre erwarten die Unternehmen wieder Umsatzsteigerungen von mehr als 5 Prozent pro Jahr.

Was die Branche beschäftigt