MEC: Auftragsverlängerung und -zuwachs bei Kgal

Die MEC Metro-ECE Centermanagement, ein Joint Venture der Metro und der ECE für den Betrieb von Fachmarktzentren, hat die Auftragsverlängerung für das Management von sechs Handelsstandorten der Kgal Investment Management erhalten. Im Zuge dessen wird MEC außerdem das Management von zwei weiteren Kgal-Standorten übernehmen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde zwischen den Vertragspartnern geschlossen. Der Fachmarktbetreiber verantwortet damit über 130.000 m² vermietbare Handelsfläche.

Mehr zum Gebäude-Portfolio

Die acht Handelsimmobilien sind die regionalen Fachmarktzentren Erding Park in Erding, das Ziel in Hennigsdorf (Bild), die Donau Meile in Donauwörth, das Zentrum Schönweide in Berlin, das Activ Carré in Brackenheim, das Waibl in Waiblingen, das Fachmarktzentrum in Roth sowie das SeeRhein Center in Konstanz.