Neues Netzwerk und Marktbefragung zum Thema Frauen im FM

Wie hoch ist der Frauenanteil in der FM-Branche, wie stark sind Frauen in Führungspositionen vertreten und wie sieht es mit Aufstiegschancen bzw. Zufriedenheit aus? Antworten auf diese und zahlreiche weitere Fragen will das neue Frauennetzwerk „gefma women“ in einer Online-Umfrage ermitteln. Als Netzwerk ist gefma women im Februar mit einem Kick-off-Workshop an den Start gegangen. Die Marktbefragung soll nun die Daten- und Wissensbasis liefern, um das Potenzial von Frauen im FM voll auszuschöpfen. Die Umfrage läuft bis zum 14. April 2024.

Die anonyme Umfrage auf der Plattform Limesurvey richtet sich sowohl an Frauen als auch an Männer und wird in Kooperation mit dem Studiengang Baumanagement der Hochschule Karlsruhe (HKA) durchgeführt. Gefragt sind Mitarbeitende mit und ohne Führungsverantwortung sowie Ansprechpartner aus dem Bereich HR.

Unterstützen Sie das Netzwerk gefma women mit Ihrer Beteiligung und sichern Sie sich damit (auf Wunsch) auch gleich die Umfrage-Ergebnisse. Die Teilnahme erfolgt anonym und Ihre Bearbeitungsdauer beträgt nur fünf bis zehn Minuten.