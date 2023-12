Piepenbrock-Auftrag für Xenios AG

Für die Xenios AG, ein Unternehmen von Fresenius Medical Care, erbringt Piepenbrock, wie der Dienstleister kürzlich bekanntgab, bereits seit April 2023 diverse Gebäudedienstleistungen an den Standorten in Heilbronn, Stolberg, Radeberg und Reutlingen. Neben Leistungen wie Unterhaltsreinigung, Grünanlagenpflege, Winter- und Sicherheitsdienst verantwortet der Dienstleister in Stolberg und Radeberg zudem die desinfizierende Reinraumreinigung. Dort produziert Xenios AG Medizinprodukte unter Reinraumbedingungen nach ISO 8. Um die Anforderungen an die Reinigungsleistungen erfüllen zu können, wurden die Piepenbrock-Mitarbeitenden speziell geschult.

