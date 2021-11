RAL-Merkblatt: Vergabe von Reinigungsdienstleistungen

Um in der Reinigung qualitätsorientierte Ausschreibungen zu erleichtern, hat die RAL-Gütegemeinschaft Gebäudereinigung e. V. das Merkblatt „Vergabe von Reinigungsdienstleistungen“ auf den Markt gebracht. Damit will der Verband sowohl Auftraggebern als auch Auftragnehmern alle relevanten Informationen für eine qualitativ hochwertige Auftragsvergabe bereitstellen. Da der Wunsch nach professionellen Gebäudedienstleistungen an Bedeutung gewinnt, soll das Merkblatt zeigen, wie eine hohe Qualität des Dienstleisters mit einem angemessenen und wirtschaftlich nachvollziehbaren Preis vereint werden kann. Dabei werden Themen wie die Vergabearten und ihre Vorteile bis hin zu einer detaillierten Herleitung aller preisbildenden Komponenten anhand praktischer Beispiele beschrieben. Außerdem wird u. a. der Rechtsschutz in Vergabeverfahren sowie die Frage zu möglichen weiteren Leistungskomponenten eines Dienstleisters geklärt.

Das Merkblatt kann kostenlos unter www.gggr.de/reinigung heruntergeladen werden.