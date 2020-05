RGM betreut Orange Campus von Hanse Merkur

Die Hanse Merkur Grundvermögen AG hat die RGM Facility Management GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Gegenbauer Unternehmensgruppe, mit dem technischen und infrastrukturellen Facility Management des Orange Campus in Nürnberg beauftragt.

Seit dem 14. Januar 2020 ist die RGM bereits verantwortlich für das integrierte Gebäudemanagement am deutschen Unternehmenssitz der GfK SE in Nürnberg. Das überwiegend für Bürozwecke genutzte Single-Tenant-Objekt umfasst eine Gesamtbürofläche von rund 38.000 qm, die sich auf fünf Obergeschosse sowie ein Untergeschoss verteilen. Die Büroimmobilie besteht aus drei Gebäudeteilen, die durch Verbindungsflügel verbunden sind und über begrünte Innenhöfe und Dachterrassen verfügen. Die RGM-Mitarbeiter erbringen am Standort der GfK, dem ehemaligen Kohlenhof in Nürnberg, alle eigentümerseitigen Leistungen im Rahmen des technischen und infrastrukturellen Facility Managements.