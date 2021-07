Savills erhält 90.000 qm-Auftrag

By

Die SVL Real Estate geschlossene Investmentkommanditgesellschaft hat Savills mit dem Facility Management von 16 Immobilien ihres Portfolios, bestehend aus Office-, Wohn- und Retail-Objekten sowie Mikro-Apartments beauftragt. Die Objekte umfassen insgesamt eine Mietfläche von 90.000 qm an elf Standorten. Die zu betreuenden Objekte befinden sich in Augsburg, Esslingen, Frankfurt am Main, Freiburg, Heilbronn, Mainz, Offenburg, Rastatt, Reutlingen, Stuttgart und Wiesbaden. Zu den Leistungen des Dienstleisters zählen für die nächsten drei Jahre das technische und infrastrukturelle Facility Management.