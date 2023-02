Spie übernimmt technisches FM für Euref AG

Zum Jahresbeginn 2023 hat Spie für drei Jahre das technische Facility Management auf dem Euref-Campus in Berlin übernommen. Die Wartungsleistungen der gebäudetechnischen Anlagen auf dem Campus sind als Auftrag hinzubekommen, da sich der Dienstleister bereits seit April 2022 operativ in den Campus und seine Technik einarbeitet und bereits seit Oktober 2022 für das technische Objektmanagement und Betriebsführungsleistungen verantwortlich zeichnet. In Rahmen des geschlossenen Vertrags, sollen in Zukunft weitere Liegenschaften zum Portfolio von Spie hinzukommen.

2024 wird Spie außerdem den gerade in Düsseldorf entstehenden klimaneutralen Euref-Campus selbst beziehen und wird auch dort den technischen Betrieb managen.