Spie übernimmt Lück Gruppe

Der Multitechnik-Dienstleister Spie hat am 13. April 2017 einen Vertrag über den Kauf der Lück Verwaltungs GmbH (Lück Gruppe) unterzeichnet.

Der 1965 gegründete Gebäudetechnik-Spezialist mit Hauptsitz in Lich-Langsdorf und Gießen hat sich auf Lösungen für Rechenzentren fokussiert. Von der Beratung und Planung bis zur Umsetzung und dem Betreiben bietet die Lück Gruppe ganzheitliche Lösungen vor allem in elektrischer Energie- und Gebäudetechnik, im Bereich Heizung, Sanitär und Klima sowie Sicherheitstechnik an. Mit etwa 1.000 Mitarbeitern an 18 Standorten in sechs Bundesländern, davon rund 160 Auszubildenden, wurde in 2016 ein Umsatz von ca. 130 Mio. Euro erwirtschaftet.

Spie will mit der Übernahme der Lück Gruppe die Kompetenz in den Bereichen Mechanik und Elektrotechnik in Deutschland weiter ausbauen. Der endgültige Abschluss der Transaktion soll bis Ende Mai 2017 erfolgen und steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Kartellbehörden. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben.

Übernahme der PMS Sicherheitstechnik + Kommunikation

Bereits am 6. April 2017 hat Spie den Kauf der PMS Sicherheitstechnik + Kommunikation GmbH (PMS) abgeschlossen. Das Dresdner Unternehmen wurde 1991 gegründet und bietet Beratung, Planung, Projektierung, Errichtung und Wartung im Sicherheits- und Kommunikationsbereich an. Mit 24 Mitarbeitern an den Standorten Dresden und Chemnitz wurde im Jahr 2016 ein Umsatz von 3 Mio. Euro erwirtschaftet.

Laut Markus Holzke, Geschäftsführer der Spie GmbH, soll dieser Zukauf vor allem das Service- und Wartungsgeschäft im Bereich ‚Information und Kommunikation Service‘ im Großraum Dresden stärken.

