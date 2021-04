Strabag-Großauftrag bei Autohersteller

Die Audi AG hat das technische Facility Management am Fertigungsstandort Böllinger Höfe in Heilbronn an Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS) übergeben. Der Auftrag umfasst den Gesamtbetrieb der technischen Gebäudeinfrastruktur für insgesamt sechs Gebäude, zu denen mehrere Produktionshallen, ein Logistikzentrum, Bürogebäude und auch ein Blockheizkraftwerk gehören. Strabag PFS erbringt dort Leistungen wie die Wartung, Instandsetzung, Entstörung sowie eine 24/7 Rufbereitschaft.

Über Audi

Audi hat 2011 im Industriepark Böllinger Höfe in Heilbronn in der Nähe des Audi-Werks Neckarsulm ein 23 h großes Gelände erworben und dort 2014 ein Logistikzentrum mit Fertigung des Audi R8 eröffnet. Der Produktionsstandort wurde seitdem immer wieder im laufenden Betrieb umgebaut und erweitert. Seit Dezember 2020 wird neben dem Audi R8 dort auch der vollelektrische Gran Turismo Audi e-tron GT gefertigt.

