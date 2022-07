Wisag erhält Auftragserweiterung

Die Merck KGaA hat den bestehenden Reinigungsauftrag von 2018 mit der Wisag Gebäudereinigung Hessen Süd verlängert und die Leistungen erweitert. 34 Gebäude auf dem Gelände der Konzernzentrale betreut der Dienstleister nun zusätzlich und wird außerdem am neu in den Auftrag aufgenommenen Standort Weiterstadt der alleinige Reinigungsdienstleister. Bislang zeichneten 70 Beschäftige in der Konzernzentrale sowie am Standort Gernsheim für die Unterhalts-, Glas- und Fassadenreinigung der Merck-Gebäude verantwortlich, mit den zusätzlichen Leistungen und Objekten sind nun auch 20 weitere Mitarbeiter im Einsatz. Mehr als 627.000 qm Fläche reinigt die Wisag so inklusive der Glasreinigung. Das Chemie- und Pharmaunternehmen zählt damit in Südhessen zu den größten Kunden des Reinigungsdienstleisters.