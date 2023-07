Neue Software Dexios für Zeiterfassung und Gebäudesicherheit

PCS präsentierte auf der diesjährigen SicherheitsExpo erstmals ihre neue, webbasierte Dexios-Software für Gebäudesicherheit, Zeiterfassung und Besucherverwaltung.

Dexios organisiert die Absicherung von Gebäuden proaktiv. Das Sicherheitssystem wird nicht statisch definiert, sondern flexibel im laufenden Betrieb angepasst. So können Führungskräfte Zutrittsprofile tagesaktuell ändern und Mitarbeitende über ihren Benutzeraccount Zutrittsrechte beantragen. Im Workflow wird die Anfrage an die Vorgesetzten weitergeleitet. Besonders wichtig: Alle Schritte werden dokumentiert. Administratoren können die Änderungen einsehen oder sich als Report zusenden lassen. Die Mitarbeitenden sehen auf ihrem Dashboard die für sie freigeschalteten Funktionen. So überprüft der Wachdienst in seinem „Lageplan“ alle aktiven Zutrittskomponenten. Am Empfang zeigt das Dashboard alle Besucher des Tages an. Mitarbeitende informieren sich im „Anwesenheitstableau“, z. B. welche Ersthelfer anwesend sind. Dexios sorgt mit Transparenz und Flexibilität für eine laufende Adaption des Sicherheitssystems.

